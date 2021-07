Le gala du LACMA rend hommage à Steven Spielberg, Amy Sherald, Kehinde Wiley ⋆ .

Le musée d’art du comté de Los Angeles honorera les artistes contemporains Amy Sherald et Kehinde Wiley et le cinéaste Steven Spielberg lors de son gala Art + Film 2021, devrait annoncer le musée mercredi.

En tant que première collecte de fonds du LACMA, le 10e événement annuel du 6 novembre réunira des personnalités de l’art et de la mode, des dirigeants civiques et des célébrités. En raison de la pandémie de COVID-19, le gala en personne de l’année dernière a été annulé et le musée n’a honoré aucun nouvel artiste ou cinéaste lors d’un rassemblement virtuel intime. Le gala 2019 en l’honneur de l’artiste d’assemblage Betye Saar et du scénariste-réalisateur « Roma » Alfonso Cuarón a recueilli plus de 4,6 millions de dollars pour le musée.

Fermé depuis plus d’un an pendant la pandémie, le LACMA a rouvert au public en avril. Quatre bâtiments du LACMA ont été démolis pendant la pandémie pour faire place au nouveau bâtiment de 750 millions de dollars conçu par Peter Zumthor, les David Geffen Galleries, qui abritera la collection permanente du musée.

Né à Los Angeles, Wiley, basé à New York, a peint le portrait officiel de l’ancien président Barack Obama. Et Sherald, qui vit dans la région de New York, a peint le portrait officiel de l’ancienne première dame Michelle Obama. Tous deux ont été dévoilés en 2018, Wiley et Sherald ont été les premiers artistes afro-américains à être choisis par la Smithsonian’s National Portrait Gallery pour de telles commandes.

Les peintures d’Obama de Wiley et Sherald seront exposées au LACMA du 7 novembre au 2 janvier dans le cadre d’une tournée de cinq villes organisée par la National Portrait Gallery. Une exposition complémentaire, «Black American Portraits», tirée de la collection permanente du LACMA, sera présentée du 7 novembre au 17 avril.

Spielberg était l’un des principaux donateurs des portraits d’Obama.

“L’art et le cinéma sont tous deux des expériences irremplaçables à travers lesquelles nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes et les autres, et nous sommes ravis de réunir à nouveau les mondes de l’art et du cinéma lors de cet événement”, a déclaré le directeur du LACMA Michael Govan dans un communiqué.

L’administratrice du LACMA Eva Chow et l’acteur Leonardo DiCaprio coprésideront à nouveau l’événement.

Les recettes du gala soutiendront l’objectif du LACMA de placer le film au cœur de la programmation du musée ; ils financeront également sa mission plus large, y compris les expositions et les acquisitions.

