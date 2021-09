Le gala Glasswing lève 1,6 million de dollars pour les enfants d’Amérique latine et de New York – WWD

HEURE DES ENFANTS : Carolina Herrera, sa fille Carolina A. Herrera, Johanna Ortiz et Natalie Massenet étaient parmi les invités au gala-bénéfice annuel de Glasswing International, qui a permis de récolter 1,6 million de dollars pour les programmes de santé et de bien-être des enfants en Amérique latine, dans les Caraïbes et à New York.

L’événement, qui a eu lieu chez Guastavino’s à Manhattan, a rendu hommage à l’entrepreneur et philanthrope Carmen Busquets, cofondatrice de Net-a-porter et investisseur dans diverses entreprises numériques de mode, de luxe et de vente au détail, dont Cult Beauty, qui a vendu le mois dernier à The Hut Group pour 275 millions de livres. Glasswing a également organisé un cocktail à Fasano Fifth Avenue mercredi soir.

Glasswing est une organisation à but non lucratif qui vise à s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de la violence dans les communautés par le biais de programmes d’éducation, de santé et de développement axés sur les enfants et les adolescents. Cofondée par Celina de Sola et basée au Salvador, elle opère en Amérique latine, dans les Caraïbes et à New York.

Carmen Busquets, Donna Karan et Adam Glassman au gala Glasswing. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Madison-Voelkel/BFA.com

Busquets a aidé à étendre le travail de Glasswing à New York. Ayant visité le Salvador lorsqu’elle a rejoint l’association caritative, Busquets a étendu les programmes de Glasswing à une école d’Union Square qui travaille désormais avec des familles de migrants de plus de 50 pays.

Dans son discours lors du gala de jeudi soir, Busquets, d’origine vénézuélienne, a déclaré : « Il n’y a pas de temps pour l’espoir. Nous savons tous les deux que nous avons besoin d’action – nous devons simplement le faire. » Glasswing a maintenant des programmes dans trois écoles publiques de New York qui impliquent des centaines d’étudiants, leurs familles et leurs enseignants.

Johanna Ortiz, Anna Khouri, Carmen Busquets, Carolina Herrera, Silvia Tcherassi et Celina de Sola au cocktail Glasswing.

Busquets a déclaré qu’elle avait rejoint l’association car “je savais que je voulais faire une différence en Amérique latine”. Lors de sa première visite au Salvador, elle a dit qu’elle avait parlé à un certain nombre d’enfants des clubs de filles, qui « ont dit qu’ils ne se sentaient pas comme faisant partie de la société – ils se sentaient invisibles. Je leur ai dit qu’ils sont importants et qu’ils existent pour améliorer la société.

Glasswing s’associe à des organisations telles que la Banque mondiale, l’UNICEF et un certain nombre d’universités dans les régions où elle opère. Elle se décrit comme l’une des principales organisations à but non lucratif d’Amérique latine, avec une présence dans 10 pays et une équipe de 300 employés au niveau régional.

Parmi les donateurs de la collecte de fonds de cette année figuraient Natalie Massenet, Lauren Santo Domingo, Donna Karan, Shirin et Frédéric Fekkai, Gabriela et Austin Hearst, Clarissa Bronfman, Charlotte Tilbury, Amy Christiansen, Bill Fisher et Nina Garcia.