Le gala Race to Erase MS lève plus de 1,4 million de dollars – WWD

“Je vais juste demander que tous les futurs tapis rouges soient faits dans la voiture, parce que c’était génial”, a déclaré Lance Bass, montant sur scène lors du gala Race to Erase MS 2021 vendredi au Rose Bowl de Pasadena, en Californie. .

La collecte de fonds, qui se tenait généralement au Beverly Hilton de Beverly Hills, était un concept au volant pour la deuxième année en raison de la pandémie de coronavirus.

“C’est la deuxième partie du Rose Bowl”, a déclaré Nancy Davis, qui a fondé l’association caritative en 1993. Race to Erase MS, qui se consacre au traitement et à la guérison de la sclérose en plaques, a collecté plus de 50 millions de dollars à ce jour. Cette année, ils ont collecté plus de 1,4 million de dollars.

L’événement a débuté par un défilé de mode Alice + Olivia, alors que les invités dînaient à l’intérieur de leur voiture – ou à côté d’eux, tout en étant socialement éloignés sur des chaises de plage.

“Cette Lamborghini coûte environ 200 000 000 dollars”, a déclaré un agent de sécurité à un autre, faisant du vélo le long des rangées de manèges de luxe sur la pelouse.

Le gala a réuni Tyra Banks, Victoria Justice, AnnaLynne McCord, Jodie Sweetin, Stacey Bendet d’Alice + Olivia et Kathy Hilton, Dorit Kemsley, Kyle Richards et Sutton Stracke, qui ont présenté une vente aux enchères en direct. .

“Offre!” s’exclama Stracke.

“Et miser gros, car c’est l’année la plus folle de notre vie”, a ajouté Hilton.

Les articles comprenaient une montre Hublot conçue en collaboration avec l’artiste Shepard Fairey, qui s’est vendue 20 000 $, et un SUV Mercedes-Benz AMG GLS 63 2021, qui s’est vendu 116 000 $.

La soirée s’est terminée par une performance du groupe légendaire Earth, Wind & Fire, qui a soulevé la foule. Le groupe a joué des tubes comme « September » et « Let’s Groove », avant de terminer avec une tradition Race to Erase MS : une performance de groupe de « Lean on Me », avec les chanteurs et musiciens Siedah Garrett, David Osmond et Greg Phillinganes.