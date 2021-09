Le Galaxy A52s 5G alimenté par Snapdragon 778G de Samsung fait ses débuts en Inde pour 35 999

Le Galaxy A52s 5G de Samsung, qui a fait ses débuts mondiaux le mois dernier, a maintenant fait son chemin vers l’Inde. À l’exception d’un chipset plus puissant, cependant, le téléphone est en grande partie similaire au Galaxy A52 5G.

Le Galaxy A52s 5G dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution FHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe centrée pour la caméra selfie 32MP. Il est doté du processeur 6 nm Snapdragon 778G 5G de Qualcomm, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Annoncé en mai de cette année, le Snapdragon 778G vante des performances de processeur 40 % plus rapides et des graphismes 40 % plus rapides par rapport à la génération précédente.

Dans le département appareil photo, le Galaxy A52s 5G dispose d’une configuration à quatre objectifs à l’arrière avec un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 12 MP, un objectif macro de 5 MP et un téléobjectif de 5 MP. Le téléphone contient une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 25 W. Il exécute Android 11 prêt à l’emploi avec One UI 3.1 de Samsung sur le dessus.

Le Galaxy A52s 5G de Samsung est désormais disponible à l’achat au prix de 35 999 (environ 493 $) pour la version 6 Go/128 Go et de 37 499 (environ 514 $) pour la version 8 Go/128 Go. Bien que le chipset Snapdragon 778G soit sans aucun doute un chipset performant, il reste à voir si le Galaxy A52s 5G peut attirer les acheteurs loin des Mi 11X Pro 5G et Realme GT 5G, qui sont parmi les meilleurs téléphones Android du produit phare abordable. segmenter en ce moment.

