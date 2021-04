Le Galaxy A82 en Corée

Des images du Samsung Galaxy A Quantum 2 ont été divulguées en ligne, ce qui devrait être le Galaxy A82 sur les marchés mondiaux.

Il semble que Samsung se prépare à lancer bientôt le Galaxy A82, car les spécifications du téléphone ont été révélées sur la console Google Play plus tôt ce mois-ci. Nous avons jeté un coup d’œil à l’avant de l’appareil dans cette liste, mais il semble que plusieurs autres images ont fui montrant ce qui pourrait être la variante coréenne.

Les images ont été repérées par l’informaticien FrontTron sur Twitter et semblent provenir soit de la plate-forme de blog Naver en Corée, soit de Weibo leaker WhyLab. Néanmoins, la première chose que nous pouvons glaner à partir de ces images est que le téléphone pourrait s’appeler le Galaxy A Quantum 2 en Corée. Mais il va de soi que ce sera le Galaxy A82 ailleurs, avec le numéro de modèle cité SM-A826 aligné également avec le surnom A82. Regardez les images ci-dessous.

Nous voyons une fois de plus une découpe perforée montée au centre, ce qui semble confirmer que le mécanisme de caméra à retournement du Galaxy A80 ne fera pas son apparition ici. C’est un problème, mais les boîtiers basculants et escamotables ne fonctionnent pas bien avec les conceptions résistantes à l’eau. Et comme nous l’avons vu avec les séries Galaxy A52 et A72, Samsung apporte des classifications IP à ses appareils de milieu de gamme.

Nous jetons également un coup d’œil à l’arrière du téléphone, confirmant une configuration de triple caméra arrière. Une rumeur précédente faisait état d’un appareil photo principal de 64 MP, et l’article traduit automatiquement de Naver mentionne en effet un jeu de tir de 64 MP. Nous supposons que les deux autres capteurs sont des variétés ultra-large et téléobjectif.

Plus de couverture Samsung: Les meilleurs téléphones Samsung bon marché en 2021

L’une des images montre également 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que le message Naver lui-même mentionne un chipset Snapdragon 855 Plus et une batterie de 4500 mAh. Enfin, l’article note que le téléphone sera lancé en Corée le 23 avril, ce qui pourrait également être la date de lancement mondial de l’A82.

Pour ce que ça vaut, le Galaxy A Quantum original sorti l’année dernière était basé sur le Galaxy A71 et offrait une puce de sécurité quantique (ou QRNG) à des fins de sécurité. Attendez-vous à ce que Samsung abandonne cette puce lors du lancement du Galaxy A82.