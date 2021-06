Le Galaxy Book Go de Samsung amène Windows à se battre contre les Chromebooks

Les 12 derniers mois ont été particulièrement fructueux pour l’industrie des ordinateurs portables, les meilleurs Chromebooks enregistrant une augmentation massive de 300 % d’une année sur l’autre en Amérique du Nord. L’une des raisons de l’augmentation fulgurante des ventes de Chromebook est l’abordabilité ; avec la plupart des modèles vendus au détail à moins de 500 $, ils abaissent la barrière à l’entrée pour l’informatique.

Les fabricants d’appareils Windows l’ont clairement remarqué, car nous voyons maintenant de nombreux ordinateurs portables Windows axés sur le budget s’insérer aux mêmes niveaux de prix que ceux qui étaient auparavant dominés par les Chromebooks. La dernière annonce de Samsung illustre justement cela : la société a lancé deux nouveaux modèles de la série Galaxy Book – le Galaxy Book Go et le Galaxy Book Go 5G, et tous deux disposent de chipsets Qualcomm et exécutent Windows on Arm.

Le Galaxy Book Go est particulièrement intéressant, car il s’agit de l’un des premiers ordinateurs portables à être alimenté par la dernière plate-forme Snapdragon 7c Gen 2 de Qualcomm. Qualcomm n’a pas modifié le matériel lui-même par rapport au Snapdragon 7c de première génération, mais l’augmentation des horloges devrait offrir des performances légèrement meilleures, et la société propose de nombreuses nouvelles améliorations audio et vidéo, permettant de meilleurs appels vidéo.

Le Galaxy Book Go est doté d’un panneau TFT Full HD (1920 x 1080) de 14 pouces et est disponible en versions 4 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X avec des configurations de stockage eUFS 64 Go/128 Go, et vous bénéficiez également du Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, 720p appareil photo, et un 42.3WHr qui devrait être plus que suffisant. Vous trouverez également de nombreux ports : deux USB-C, un USB 3.0, une prise jack 3,5 mm et un emplacement pour carte MicroSD. Le Galaxy Book Go se charge à 25 W via USB-C, donc si vous avez un téléphone Samsung récent, vous pouvez utiliser votre chargeur de téléphone avec l’ordinateur portable.

Alors que le Snapdragon 7c Gen 2 dispose d’une connectivité LTE, le Galaxy Book Go manque cette fonctionnalité. Cela dit, il y a beaucoup de domaines où il se démarque des cahiers budgétaires; le design est de qualité supérieure grâce à la finition argentée et aux lunettes relativement fines, la cote Mil-STD-810G garantit qu’il peut résister aux rigueurs d’une utilisation quotidienne sans aucun problème, et la charnière à 180 degrés signifie que vous pouvez le retourner et diffuser facilement des vidéos. Il a un son Dolby Atmos, donc l’audio embarqué en lui-même devrait être assez décent pour la session occasionnelle de frénésie Netflix.

Windows on Arm en tant que plate-forme a mûri au cours des 12 derniers mois, et il est prévu d’obtenir une multitude de clients natifs au cours des prochains mois : Adobe apporte ses outils d’édition à la plate-forme et Zoom travaille sur un client qui exploite mieux les changements audio et vidéo basés sur l’IA que Qualcomm a intégrés au 7c Gen 2.

Le Galaxy Book Go sera mis en vente à partir du 10 juin pour 349 $, le Galaxy Book Go 5G devant être lancé plus tard dans l’année. Ce modèle particulier conservera probablement un design similaire mais sera lancé à un prix plus élevé en raison de la 5G et des mises à niveau supplémentaires du côté matériel. Nous devrons attendre pour voir ce qui attend le Galaxy Book Go 5G, mais pour l’instant, le Galaxy Book Go à 349 $ semble être une bonne affaire si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable abordable.

