Le Galaxy F12 de Samsung, axé sur l’Inde, propose un écran 90 Hz à bas prix

Samsung a présenté le Galaxy F12, qui offre un écran 90Hz pour Rs 9999.Vous obtiendrez également une grande batterie 6000mAh et quatre caméras.Le Galaxy F02s est également disponible avec quelques compromis pour Rs 8999.

Le temps où l’on payait une prime pour un affichage à taux de rafraîchissement élevé est bel et bien révolu. Gadgets360 rapporte que Samsung a présenté le Galaxy F12, un téléphone d’entrée de gamme axé sur l’Inde qui comprend un écran 90 Hz pour un prix de départ régulier de 10 999 Rs (environ 150 $).

L’écran «HD +» de 6,5 pouces n’est par ailleurs pas spectaculaire, mais cela fait toujours du Galaxy F12 un choix potentiellement très solide pour les jeux et le visionnage vidéo modestes. La puce Exynos 850 à huit cœurs, 2 GHz, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage non extensible (128 Go pour 11999 Rs) conviennent à cette classe de téléphones, sinon beaucoup plus.

Vous serez peut-être plus impressionné par le reste du design. Le Galaxy F12 contient une très grande batterie de 6000 mAh – et oui, il y a un chargeur USB-C de 15 W dans la boîte. Vous trouverez également une matrice de caméras arrière quad qui comprend un tireur principal ISOCELL GM2 48MP, une caméra ultra-large 5MP, un capteur de profondeur 2MP et une caméra macro 2MP. Une caméra frontale de 8 MP gère les selfies.

Si vous n’avez pas besoin des avantages du F12, vous pouvez également acheter les tout nouveaux Galaxy F02. Il offre un écran 60Hz 6,5 pouces, une batterie de 5000 mAh (encore une fois, chargeur inclus), une puce Snapdragon 450 et une configuration de triple caméra arrière qui comprend une caméra principale de 13MP ainsi que des capteurs de profondeur et macro de 2MP. Cependant, vous serez bloqué avec Android 10 au début. Il commence à Rs 8 999 (123 $) pour une version avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, bien que vous puissiez payer 9 999 Rs (environ 137 $) pour passer à 4 Go de RAM et 64 Go d’espace.

Les Galaxy F02 seront disponibles en premier, et seront mis en vente via Flipkart, Samsung et d’autres points de vente le 9 avril à 12 heures, heure locale, le Galaxy F12 arrivera le 12 avril. Les prix peuvent les rendre plus difficiles à vendre que des concurrents comme le Poco M3, qui dispose d’un écran plus grand et plus net et d’un stockage extensible. Cependant, un affichage à 90 Hz est encore rare à ce prix – cela vaut la peine d’être pris en compte même si cela peut impliquer quelques compromis.