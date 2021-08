Le Galaxy Fold n’est pas le remplacement du Galaxy Note pour beaucoup de gens

Le Galaxy Z Fold 3 est là, et pour beaucoup de gens, il pourrait s’avérer être le meilleur téléphone Android. Mais pour une partie substantielle de la foule Android, le Galaxy Fold rappelle également à quel point ils sont déçus par un détail important.

Vous voyez, Samsung a décidé que la gamme Galaxy Note était terminée. Fichu. Ailette. La société ne l’a pas dit tout de suite, mais la gamme Galaxy S Ultra et le Galaxy Fold sont les successeurs essentiellement spirituels de la gamme Note – et les choses ne sont tout simplement pas les mêmes.

Tout de suite, je ne suis pas un inconditionnel du Galaxy Note. C’est mon modèle Samsung préféré au fil des ans, mais uniquement parce que j’aime vraiment utiliser le S Pen. Ce n’est tout simplement pas le téléphone que je porterais toute la journée, tous les jours, alors je ne l’ai pas fait. Si vous vous demandez quel serait mon téléphone idéal, eh bien, il faudrait que ce soit le LG V10 exécutant la version Pixel d’Android 11. Mais un tel animal n’existe que dans mon esprit. Tant pis.

Vous pourriez penser que la prise en charge du S Pen fait des autres téléphones un excellent substitut au Note. Je comprends ce raisonnement et je peux voir pourquoi Samsung profite de cette voie. Une gamme de produits de moins à fabriquer et à prendre en charge tout en offrant sa caractéristique clé aux autres produits haut de gamme qu’elle propose est une décision commerciale intelligente. Je suis sûr que beaucoup d’anciens et actuels utilisateurs de Galaxy Note ressentent probablement cela aussi. Mais pas tout le monde.

La série Note était plus que le S Pen. C’était un moyen d’obtenir le matériel le plus récent et le plus performant de l’année et était généralement rempli de petites mises à niveau par rapport au Galaxy S “normal” qui a fait ses débuts plus tôt au printemps. Des éléments tels qu’un SoC plus récent ou plus de mémoire ou des piles Wi-Fi et Bluetooth améliorées pourraient être des mises à niveau significatives que vous n’avez pas eu besoin d’attendre six mois pour obtenir.

La note offrait des mises à niveau petites mais significatives par rapport au Galaxy S.

Les propres améliorations de Samsung méritent également d’être notées. Bien sûr, des ajustements logiciels sont nécessaires, même si le numéro de version n’a pas beaucoup changé. Mais, contrairement au Fold, qui nécessite différentes façons de faire les choses avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, le cœur de l’interface entre le Galaxy S et le Galaxy Note était le même. C’était juste mieux sur la note. Plus raffiné. Moins de bogues. Les mises à jour que nous voulions vraiment.

Enfin, il y a ce problème de prix embêtant. Le Galaxy Note offrait la meilleure expérience Galaxy pour beaucoup moins. Le Galaxy Note 20 Ultra vous coûte environ 1 100 $ avant toute remise ou échange. Oui, c’est beaucoup d’argent à dépenser pour un téléphone, mais le Galaxy Z Fold 3 vous coûtera environ 1 800 $. Si vous voulez vraiment un téléphone pliable, c’est à vous de décider si ce prix est approprié. (Narrateur : Ce n’est pas le cas. Aucun téléphone ne vaut 1 800 $.) Si vous voulez juste le meilleur matériel, Samsung lui propose une augmentation de prix de 900 $.

Peut-être que je lis tout mal, cependant, et c’est vraiment une question de gens qui se languissent de la perte d’un appareil qu’ils ont apprécié. Nous avons tous nos favoris, et cela inclut les téléphones. Il n’y a même pas besoin d’avoir une raison pour laquelle ils sont notre préféré autre que “c’est notre préféré”. Par exemple, prenez mon obsession pour le LG V10. Objectivement, ce téléphone était nul. C’était lourd et maladroit, la batterie n’était pas géniale, le logiciel était un horrible incendie de benne à ordures dans un parking rempli d’orcs de raid, et presque chacun d’entre eux a démarré en boucle à cause d’un mauvais matériel. Mais c’était toujours mon préféré.

Nous n’avons jamais besoin de justifier ce que nous aimons. Cela arrive tout simplement.

Tout comme je ne peux jamais changer mon téléphone préféré en quelque chose que je peux acheter aujourd’hui, les gens pourraient ne pas être en mesure, ou même disposés, de dire que le Galaxy S (numéro ici) Ultra ou le Galaxy Z Fold 3 est leur préféré maintenant. Ce n’est probablement pas la pire chose que l’on ait jamais vécue, mais c’est peut-être le cas.

Alors, que faire, que faire ? Eh bien, la bonne nouvelle : Samsung soutient ses produits pendant un an ou deux de plus, et vous pouvez toujours acheter un Galaxy Note 20. Obtenez la beauté Mystic Bronze, et vous serez heureux pour les trois prochaines années environ.

Peut-être qu’à ce moment-là, Samsung aura encore changé d’avis, ou peut-être que le pliage se développera sur vous. Quoi qu’il en soit, il est assez facile de lancer la boîte sur la route et de s’en soucier plus tard. Vous n’obtiendrez pas le processeur amélioré, mais vous obtiendrez la même quantité et le même type de mémoire et de stockage et vous n’avez pas besoin d’acheter un S Pen spécialisé distinct conçu pour une technologie d’affichage non éprouvée.

Cela ressemble à une victoire pour moi.

