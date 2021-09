Le Galaxy Note 20 Ultra vaut toujours la peine d’être acheté un an plus tard

Hadlee Simons / Autorité Android

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est l’appareil Note le plus récent à sortir, car le fabricant coréen a ignoré une sortie Note en 2021. Au lieu de cela, Samsung a choisi d’apporter la prise en charge du S Pen au Galaxy S21 Ultra et au Galaxy Z Fold 3.

Nous avons effectué un examen à long terme du Note 20 Ultra pour déterminer son âge depuis un an, tout en demandant aux lecteurs s’il valait la peine d’acheter à ce stade. Voici comment vous avez voté dans ce sondage.

Faut-il encore acheter le Galaxy Note 20 Ultra un an plus tard ?

Résultats

Nous avons publié le sondage dans notre examen à long terme du Galaxy Note 20 Ultra le 4 septembre, accumulant un peu plus de 1 700 votes jusqu’à présent. Le résultat? Eh bien, près de 88% des personnes interrogées ont déclaré que le Galaxy Note le plus récent valait vraiment la peine d’être acheté un an plus tard.

Les commentaires à l’appui de ce choix indiquent des fonctionnalités telles que la prise en charge du paiement MST, l’extension du stockage, l’emplacement dédié S Pen et de superbes appareils photo. Pendant ce temps, le Galaxy S21 Ultra manque des trois premières fonctionnalités.

D’un autre côté, 12% des lecteurs interrogés disent que le Galaxy Note 20 Ultra ne vaut pas la peine d’être acheté un an plus tard. Il n’y a pas beaucoup de commentaires soutenant cette option, mais au moins l’un d’entre eux indique que la version Exynos est interdite.

Nous avons également mentionné dans notre examen à long terme que le S21 Ultra contient un chipset plus rapide, deux téléobjectifs pour des performances de zoom améliorées, une batterie plus grosse et 120 Hz avec prise en charge QHD+. Cela pourrait donc être une raison pour laquelle le Note 20 Ultra a également manqué.

commentaires

Eoaoos : Permettez-moi de dire que le Note 9 est toujours un téléphone génial. Cela devrait répondre à cette question d’articles. ntrophy : Une chose assez importante que vous avez oublié de mentionner est que le Note 20 est le dernier téléphone Samsung à prendre en charge la technologie de paiement MST qui vous permet d’utiliser le téléphone avec n’importe quel terminal de paiement, qu’il prenne ou non en charge Google Pay en imitant une transaction par carte à bande magnétique. Angela Romain : Je l’utilise régulièrement pour filmer mes randonnées et autres vidéos si je n’ai pas besoin de trop zoomer car la fonction de stabilisation est superbe. J’ai enfin compris comment utiliser la boîte jaune pour une meilleure mise au point ; surtout avec le zoom donc j’en suis content. Avec ma Pany ZS 70 que j’utilise habituellement, je dois généralement stabiliser les vidéos via Filmmora. J’aime aussi le stockage extensible et avoir ce stylo est un gros plus. Je suis assez d’accord avec cet article de critique un an plus tard, les avantages et les inconvénients. La question que je pose toujours lors de l’examen d’un produit, l’achèterais-je à nouveau…. Ouais! Tony’s Texas Hots : J’en ai eu un l’année dernière à sa sortie. C’est toujours un excellent téléphone. J’utilise le S-pen tout le temps, je déteste que les entreprises s’éloignent du stockage extensible et j’ai de grandes mains. C’est le téléphone parfait pour moi ! Est-ce pour tout le monde ? Définitivement pas. Mais un an plus tard, je dirais que c’est toujours l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter et qu’il mérite d’être pris en considération. Wongwatt : Sur n’importe quel marché Exynos, c’est automatiquement une passe facile… Yaddy : En gardant mon ultra 20, c’est un super téléphone avec un stylo, j’adore ça et la qualité d’image est géniale pour les appels vidéo… Seth J. : Profondeur de champ de l’appareil photo peu profonde et empreinte digitale douteuse capteur sont les seuls vrais problèmes que j’ai rencontrés au cours de la dernière année. Le premier étant le plus ennuyeux. Ne vous souciez pas beaucoup du stockage extensible depuis que j’ai acheté une variante de 512 Go. J’ai été tenté de l’échanger contre Flip 3, mais j’ai annulé ma commande avant l’expédition, craignant que la durée de vie de la batterie ne soit épouvantable.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires. Y a-t-il d’autres appareils 2020 qui valent encore la peine d’être achetés aujourd’hui ? Faites-nous savoir ci-dessous.