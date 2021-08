Le Galaxy S20 FE de Samsung reçoit déjà le correctif de sécurité de septembre 2021

Le Galaxy S20 FE de Samsung a commencé à recevoir une nouvelle mise à jour logicielle avec le correctif de sécurité Android de septembre 2021. Selon les rapports des utilisateurs sur Reddit, la mise à jour de sécurité de septembre semble avoir commencé à être déployée dans trois pays jusqu’à présent : le Brésil, l’Italie et la Suisse.

Comme on peut le voir dans les captures d’écran ci-dessous, la mise à jour pèse environ 750 Mo (via Android Authority). Étant donné que les mises à jour de sécurité ont généralement une taille inférieure à 200 Mo, il est possible que la mise à jour de sécurité de septembre pour le Galaxy S20 FE apporte également la mise à jour One UI 3.1.1.

Samsung a présenté One UI 3.1.1 avec le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 plus tôt ce mois-ci. Il a commencé à être déployé sur les meilleurs téléphones Android de Samsung de 2021 la semaine dernière et se dirige lentement vers les anciens produits phares de Samsung. Contrairement à One UI 3.1, cependant, One UI 3.1.1 ne propose pas trop de nouvelles fonctionnalités. Les deux seuls ajouts notables incluent la possibilité de contrôler les performances de votre téléphone avec le « traitement amélioré » et une nouvelle bascule du mode coucher dans le panneau des paramètres rapides.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La mise à jour devrait s’étendre à d’autres marchés, y compris les États-Unis, au cours des prochaines semaines. Alors que le Galaxy S20 FE est actuellement le seul téléphone Samsung à recevoir le correctif de sécurité Android de septembre 2021, davantage d’appareils devraient commencer à recevoir la mise à jour avant la fin de cette semaine.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Obtenir le meilleur cas

Le Galaxy S20 FE est le meilleur téléphone, il mérite donc le meilleur étui

Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE, et l’appareil ne manquera pas de faire tourner de nombreuses têtes. Avec une concurrence féroce sur le marché du milieu de gamme, il est clair que Samsung veut rivaliser, et le S20 FE est fantastique. Si vous choisissez l’un de ces nouveaux appareils géniaux, assurez-vous de l’associer à un étui pour qu’il reste superbe.