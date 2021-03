Le Galaxy S21 a de meilleures vitesses de téléchargement 5G que l’iPhone 12

Si vous achetez un téléphone Android cette année, vous aurez probablement la 5G à bord. Qu’il s’agisse de l’ostentatoire Galaxy S21 Ultra, du sensible Pixel 5 ou même du Nord N10 bon marché, il y aura une option 5G pour votre budget.

Maintenant, il s’avère également que les meilleurs téléphones Android sont meilleurs que l’iPhone en termes de vitesse de téléchargement 5G. Le rapport vient d’Openignal qui a affirmé que les iPhones d’Apple suivaient presque tous les téléphones Android 5G pertinents en termes de vitesse de téléchargement.

Pour contextualiser cela, le Galaxy A51 5G a des vitesses de téléchargement de 38,6 Mbs, plus rapides que les 36,9 Mbs de l’iPhone 12 Pro. C’est avant d’entrer dans les vrais téléphones phares comme le S21 et le 8T, qui battent facilement le téléphone d’Apple avec des vitesses de 56,0 Mbs et 49,3 Mbs respectivement.