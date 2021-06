Le Galaxy S21 de Samsung est à son prix le plus bas jamais enregistré pour Prime Day – .

La série Samsung Galaxy propose depuis longtemps certains des meilleurs téléphones. Samsung a vraiment tout mis en œuvre récemment – ​​le Galaxy S21 offre une expérience premium et fluide, pour un prix d’entrée de gamme inférieur à celui du Galaxy S20, et avec de bien meilleures performances.

Pour le Prime Day 2021, Samsung propose le Galaxy S21 et certains de ses autres téléphones à un prix encore plus bas que la normale. Ces téléphones sont parmi les meilleurs dans leur gamme de prix – et si vous recherchez un téléphone solide pour le prix, cela vaut la peine de les considérer.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide des offres de téléphones Samsung disponibles pour Prime Day, ou vous pouvez acheter toute la vente ici même sur le site d’Amazon.

Samsung Galaxy S21

Samsung a réorganisé la série Galaxy S pour le Galaxy S21. L’appareil offre un tout nouveau design avec un module de caméra qui se fond dans le cadre du téléphone, et il a l’air génial.

Bien sûr, le téléphone offre bien plus qu’un simple design. Sous le capot, l’appareil propose un processeur Qualcomm Snapdragon 888, couplé à 8 Go de RAM. En d’autres termes, le téléphone sera capable de gérer à peu près tout ce que vous pouvez lui lancer. À l’arrière, il y a un système de triple caméra, tandis que la batterie est de 4 000 mAh.

L’un des meilleurs atouts du Galaxy S21 est peut-être son écran. Le téléphone n’a peut-être qu’une résolution de 1 080p, mais avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous obtiendrez une expérience d’affichage fluide et soyeuse.

Samsung Galaxy S21 5G

Intéressé à obtenir une avancée sérieuse par rapport au Galaxy S21 standard? Le Galaxy S21 Ultra est le téléphone à acheter. L’appareil conserve les mêmes performances que le Galaxy S21 standard, mais augmente la résolution et la taille de l’affichage, dispose d’un système à quatre caméras et a un dos en verre au lieu d’un en plastique.

SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Si vous voulez économiser un peu d’argent, alors le Galaxy S20 FE est une excellente option. L’appareil propose des spécifications phares pour 2020, notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM et au moins 128 Go de stockage. Vous obtiendrez toujours le taux de rafraîchissement de 120 Hz et le système de triple caméra, et bien qu’il ne fonctionne pas aussi bien que le Galaxy S21, le Galaxy S20 FE mérite d’être considéré.

SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy Note 20

Ensuite vient le Samsung Galaxy Note 20, qui est le meilleur moyen d’obtenir l’expérience Samsung sur grand écran. L’appareil offre des performances phares, avec son processeur Snapdragon 865, 128 Go de stockage et un grand écran de 6,7 pouces. L’appareil est également livré avec le très apprécié S-Pen de Samsung, qui peut être très utile pour la productivité.

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy A71 5G

Si vous voulez vraiment économiser votre argent, alors le Samsung Galaxy A71 5G vaut probablement la peine d’être considéré. L’appareil n’est pas tout à fait l’expérience phare comme certains des autres téléphones de cette liste, mais il peut toujours gérer la plupart des choses que vous pouvez lui lancer. Le Galaxy A71 5G dispose d’un bel et grand écran de 6,7 pouces, d’un système à quatre caméras et d’une batterie de 4 500 mAh. L’appareil prend également en charge la connectivité 5G, vous permettant ainsi de profiter des réseaux sans fil de nouvelle génération.

SAMSUNG Galaxy A71 5G