Le Galaxy S21 de Samsung récupère déjà le correctif de sécurité d’octobre 2021

Samsung a de nouveau commencé à déployer un nouveau correctif de sécurité Android sur ses meilleurs téléphones Android avant tout le monde. Selon un rapport de SamMobile, le trio Galaxy S21 a commencé à recevoir une nouvelle mise à jour logicielle avec le numéro de build G991BXXU3AUIE. La mise à jour apporte le dernier correctif de sécurité Android daté du 1er octobre 2021.

La mise à jour semble être actuellement déployée pour les utilisateurs en Allemagne, en Inde et aux Philippines. Comme c’est généralement le cas, il faudra une semaine ou deux pour que la mise à jour soit plus largement disponible. Le journal des modifications officiel mentionne apparemment que la mise à jour apporte également “une stabilité améliorée des fonctions”.

Une fois la dernière mise à jour disponible pour votre Galaxy S21, Galaxy S21+ ou Galaxy S21 Ultra, vous recevrez une notification vous demandant de la télécharger et de l’installer sur votre appareil. Vous pouvez également rechercher manuellement la mise à jour de sécurité d’octobre en vous rendant dans Paramètres > Logiciel > Télécharger et installer.

La prochaine grande mise à jour pour les produits phares de Samsung sera One UI 4 basé sur Android 12, qui devrait commencer à être déployé fin novembre ou début décembre.

Samsung a lancé le programme bêta One UI 4 plus tôt ce mois-ci, mais le programme est actuellement limité aux téléphones de la série S21. D’autres appareils seront probablement ajoutés au programme bêta One UI 4 en octobre, notamment le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra.

