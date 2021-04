Le Galaxy S21 de Samsung rencontre le succès là où le Galaxy S20 a échoué – .

Entre la pandémie mondiale et le prix de départ de 1000 $, le Galaxy S20 de Samsung n’a jamais eu beaucoup de chance. Il n’y avait rien de mal avec les nouveaux modèles eux-mêmes, mais pour une raison quelconque, Samsung a choisi d’augmenter les prix à travers la gamme tout en éliminant simultanément le modèle «e» moins cher. Bien sûr, Samsung n’aurait jamais pu prédire que le monde s’arrêterait quelques jours seulement après le lancement du téléphone, mais il n’était pas configuré pour réussir. La bonne nouvelle est que la société a appris sa leçon avant de sortir le Galaxy S21.

Selon le cabinet d’études de marché Counterpoint Research, la série Galaxy S21 a dépassé les ventes de la série Galaxy S20 de l’année dernière par une marge de deux contre un au cours des six premières semaines de disponibilité. La firme estime que le point d’entrée moins cher de 799 $ a été l’une des clés du redressement, tout comme le soutien plus fort des transporteurs américains en 2021.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon ne peuvent pas croire que ces écouteurs les plus vendus avec 133000 critiques 5 étoiles ne coûtent que 24 $! Prix ​​courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

« Il y a eu un changement significatif par rapport à l’année dernière en termes de mix de modèles, avec un tiers des ventes de la série S21 provenant du modèle de base S21 », a déclaré Maurice Klaehne, analyste de recherche américain de Counterpoint – encore une autre raison pour laquelle le S21 a décollé . «Des coûts plus faibles associés à des offres de reprise qui rendent essentiellement le périphérique S21 gratuit contribuent à accroître la demande pour ces produits phares« d’entrée de gamme ». Samsung a également obtenu la bonne configuration de la caméra sur le modèle de base, en lui donnant trois à l’arrière pour correspondre au Deluxe S21 Plus. »

Selon les données de la société, le modèle standard Galaxy S20 ne représentait que 26% des ventes de la gamme 2020, tandis que le Galaxy S21 représentait 35% des ventes de la gamme 2021. Réduire de 200 $ le prix du modèle d’entrée de gamme a clairement fait une énorme différence, peut-être plus que tout ce que la pandémie a fait.

En interrogeant les détaillants et en discutant avec les consommateurs, Counterpoint a découvert un certain nombre de facteurs intéressants qui ont entraîné une amélioration si marquée de la ligne phare de Samsung cette année. Premièrement, comme Klaehne l’a fait allusion dans sa citation, les promotions agressives des opérateurs ont stimulé les ventes, T-Mobile et AT&T offrant un crédit de 800 $ avec un nouveau plan et un appareil d’échange. Verizon n’était que légèrement inférieure avec une valeur d’échange allant jusqu’à 750 $.

Les consommateurs étaient également fans de la nouvelle conception de la matrice de caméras, qui est désormais affleurante contre les bords du téléphone plutôt que de dépasser du panneau arrière comme sur le Galaxy S20. Ils étaient également fans de la matière plastique, car même si elle est moins premium, elle peut être facile à saisir que le métal.

À court terme, le plus grand rival de Samsung pourrait être lui-même, car Klaehne explique qu’avec la livraison des déclarations de revenus et le dépôt des chèques de relance sur des comptes bancaires, de nombreux consommateurs se lanceront dans des appareils qu’ils peuvent acheter en même temps, tels que les téléphones de la série A de Samsung. qui sont beaucoup moins chers que sa gamme Galaxy.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon ne peuvent pas croire que ces écouteurs les plus vendus avec 133000 critiques 5 étoiles ne coûtent que 24 $! Prix ​​courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.