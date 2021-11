Le Galaxy S21 est bien meilleur en 5G que le Pixel 6

Eh bien, ce n’est pas vraiment surprenant

Les Pixel 6 et 6 Pro sont alimentés par Google Tensor, une version personnalisée de la puce Exynos 2100 de Samsung. Ce sont également les premiers téléphones à être lancés aux États-Unis depuis plusieurs années avec un modem non Qualcomm. Au lieu de cela, ils s’appuient sur le modem Exynos de Samsung, que même le géant coréen des smartphones a évité d’utiliser dans ses appareils américains. Ce n’est pas surprenant puisque les modems Exynos se sont révélés inférieurs à l’offre de Qualcomm dans divers tests au fil des ans. Une analyse approfondie et une comparaison du modem Exynos 5123b du Pixel 6 Pro par rapport au modem Qualcomm X60 du Galaxy S21 Ultra révèlent que peu de choses ont changé, même maintenant.

PCMag a découvert dans sa comparaison que le Galaxy S21 Ultra capturait mieux les signaux LTE que le Pixel 6 Pro dans chaque scénario testé d’au moins 2 à 5 dBm. C’était une histoire similaire dans les tests de vitesse qui ont été menés sur les réseaux T-Mobile et Verizon. Alors que le Pixel 6 Pro avait du mal à atteindre des vitesses supérieures à 1 Gbit/s sur le réseau de Verizon, le Galaxy S21 a réussi à atteindre des vitesses de téléchargement supérieures à 2 Gbit/s. Sur le réseau milieu de gamme de T-Mobile, le Galaxy S21 Ultra a fait mieux dans six des sept tests.

La comparaison cite également le scénario d’un ancien responsable des relations publiques de Verizon pour qui le basculement entre LTE, 5G et 5G UWB sur le Pixel 6 sur le réseau de Verizon entraîne une perte de connectivité pouvant aller jusqu’à une minute. En revanche, le Pixel 6 était meilleur que le Galaxy S21 Ultra pour se connecter à une connexion dans les zones rurales avec des réseaux bas débit.

La comparaison montre clairement que le modem Exynos du Pixel 6 n’est nulle part aussi bon que le modem Qualcomm de la série Galaxy S21. Cela explique également pourquoi Samsung et Apple ont tendance à s’en tenir au modem de Qualcomm pour leurs appareils phares et pourquoi le modem de ce dernier se trouve dans presque tous les smartphones vendus aux États-Unis.

