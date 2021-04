Le Galaxy S21 est un excellent téléphone, mais parfois je manque d’utiliser un Pixel

En 2021, j’ai décidé de faire un changement et j’ai obtenu un Samsung Galaxy S21 au lieu d’un Pixel 5. J’ai utilisé le Pixel 4 pendant un an et je pense toujours que c’était l’un des meilleurs téléphones Android à l’exception d’un problème: la durée de vie de la batterie. Quelle que soit la qualité d’un téléphone, il cesse d’être bon lorsque vous devez le charger au lieu de l’utiliser, et le Pixel 4 était un raté dans le département de la batterie. Si ce n’était pas le cas, je l’utiliserais probablement encore.

Le Galaxy S21 est sans aucun doute l’un des meilleurs téléphones que j’ai jamais utilisés.

Le S21 est un téléphone incroyable. Aucun article à ce sujet, opinion ou autre, ne peut commencer sans le dire tout de suite. C’est vraiment une merveille d’ingénierie moderne, et il y a tellement de choses qu’il fait mieux que tout autre téléphone que j’ai jamais utilisé, même mon Pixel 4, qui est mort dans un tiroir quelque part.

L’affichage est le meilleur que vous ayez jamais trouvé, il est rapide car tous sortent, la force du signal est impressionnante (j’ai même appris à aimer la 5G depuis que T-Mobile a laissé tomber un milieu de bande dans ma région), et ça fait du rock -solide pendant que vous le tenez. Ce sont des choses que je veux voir lorsque j’utilise un téléphone, et le S21 les fait mieux que toute autre chose.

Mais il y a ensuite les petites choses. Non, je ne vais pas me plaindre du logiciel de Samsung dans son ensemble, car j’aime en fait la façon dont il a évolué. Vous êtes libre d’utiliser Samsung et d’utiliser des milliards d’applications du Galaxy Store, mais pour la plupart, vous pouvez également désactiver des choses si vous préférez ne pas avoir de calendrier Samsung, de messages Samsung ou de contacts Samsung, ou bien , vous avez eu l’idée. Même les anciennes couleurs vomi de clown ont été atténuées, de sorte que les applications ne ressemblent pas à une affiche de lumière noire des années 1970. Bravo, Samsung.

Un grand nombre de mes “problèmes” – et laissez-moi être clair, ils sont en quelque sorte triviaux et peuvent même ne pas avoir d’importance pour beaucoup de gens – proviennent probablement de l’utilisation de Google Fi, ou sont simplement quelque chose que j’ai fait qui pourrait être corrigé. Mais je n’ai trouvé aucun moyen de les résoudre, et les choses qui fonctionnent pour les autres ne fonctionnent tout simplement pas comme prévu ici. Sachez ceci avant de me crier dessus 😎.

Quoi qu’il en soit, passons aux choses sérieuses ici. Après tout, c’est ce que vous voulez probablement lire. Il y a des choses à propos du S21 qui me dérangent. Des petites choses bien sûr, mais je suis un homme têtu qui est figé dans ses manières et aime que les choses soient d’une certaine manière. Premièrement, Samsung craint de gérer les appels de spam. Ou peut-être que Google est vraiment bon dans ce domaine, mais de toute façon, je les déteste et ils trouvent en quelque sorte un moyen de passer à travers.

J’ai tout essayé. J’ai essayé tous les paramètres de l’application de numérotation de Samsung. J’ai essayé le numéroteur Pixel du Play Store et essayé ses paramètres. Rien ne semble m’aider et je vois mon téléphone s’allumer et sonner pendant qu’il me dit que l’appelant est un spam ou un spam présumé, puis il sonne jusqu’à ce que je le touche ou qu’il en ait assez de faire du bruit. Ce n’est pas un problème pour tout le monde, mais mon numéro semble être recyclé à partir d’un Anthony et d’un Sharon, qui ont tous deux connu des moments difficiles et ont pris du retard dans leurs factures. Les agences de recouvrement de crédit louches me frappent tous les jours et elles sont assez intelligentes pour faire pivoter les numéros, il est donc difficile de les bloquer.

Pire encore, le spam passe sans être marqué et je reçois des robots de l’Arizona qui essaient de me vendre des garanties prolongées ou quelqu’un qui prétend être l’IRS ou Microsoft essayant de me tirer de l’argent. C’est assez satisfaisant de leur dire où le coller, mais je préfère qu’ils ne puissent pas du tout se connecter. Avec le même numéro de téléphone utilisant la même carte SIM, je n’ai pas eu ces problèmes avec mon Pixel 4. Je pouvais voir une foule d’appels arriver, mais mon téléphone n’a jamais sonné. C’est comme ça que je l’aime.

Viennent ensuite les notifications pour les choses que je n’ai pas configurées. Mon téléphone n’est pas ma principale machine de jeu et je ne passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. J’utilise mon téléphone pour rester en contact, les notifications sont donc importantes. Je ne veux pas que Samsung me rappelle constamment de passer des données d’un service que je n’ai jamais utilisé à un service que je ne ferai jamais, alors arrêtez de me rappeler de déplacer toute ma merde vers Microsoft OneDrive. Je t’ai arrêté plus d’une fois, arrête juste.

Il en va de même pour Samsung Weather. Je ne l’utiliserai pas car c’est un vecteur pour que Samsung suive ma position (non, cela n’aide pas car Samsung suit toujours ma position, mais c’est un geste symbolique) et met des publicités sur un téléphone très cher, alors restez le enfer de mon volet de notification. Encore une fois, le blocage des notifications fonctionne pendant un certain temps, mais c’est comme un ami qui veut emprunter de l’argent et qui revient sans cesse.

Je sais comment vous pouvez les éteindre. Je les ai fermés. Ils ne restent pas fermés. Je ne pense pas que mon téléphone soit cassé et je suppose que lorsque ces applications sont mises à jour, les paramètres de notification reviennent à la valeur par défaut. Peu importe. J’aime juste que les choses soient à ma façon. Continuez à me crier dessus et dites-moi que je ne sais pas comment utiliser mon téléphone, mais sachez que je vais essayer tout ce que vous dites que je devrais essayer.

Arrêtez de faire des mises à jour à l’ancienne (mais n’arrêtez pas de les envoyer!)

Je déteste aussi la façon dont Samsung effectue les mises à jour. je l’amour que l’entreprise me les envoie rapidement et que ce ne sont pas les types de mises à jour qui cassent les choses. Je déteste juste que l’installation de la mise à jour prenne si longtemps et que vous ne puissiez rien faire pendant le processus. Je ne veux généralement rien faire de spécial pendant les quelques minutes nécessaires pour mettre à jour mon S21, mais les mises à jour ne doivent plus être de cette façon. Pourquoi Samsung n’accepte-t-il pas le programme et ne fait-il pas les choses de manière un peu plus transparente?

Le dernier, mais non le moindre, est la caméra. L’appareil photo de Samsung sur le S21 est plutôt génial et possède une tonne de fonctionnalités que j’ai réellement utilisées et avec lesquelles j’ai joué. Sur ce front, cela fait honte à tout ce qui est construit par Google. Mais la plupart du temps, je veux sortir mon téléphone et prendre une photo avant que tout ce que je vois ne disparaisse et que cette image soit excellente. Seul Google peut le faire de manière cohérente.

Je sais pourquoi – Samsung utilise un meilleur matériel photo et vous donne la photo que vous prenez (principalement) tandis que Google utilise la magie logicielle pour vous donner la photo que vous vouliez prendre. Google est avare et ne partage pas cette magie, et Samsung n’a pas encore rattrapé son retard dans le département de calcul. Celui-ci est la faute de Google pour ne pas partager la technologie de base de la photographie dans le cadre du système d’exploitation et laisser au lieu de cela chaque fabricant se débrouiller seul. Nous ne devrait pas avoir à savoir ou se soucier de tout cela et juste obtenir de superbes photos presque à chaque fois.

Aucun de ces petits problèmes ne vaut la peine de revenir sur l’autonomie de la batterie du Pixel 4.

Aucun de ces problèmes ne vaut la peine de revenir à la batterie de merde du Pixel 4 ou ne devrait donner à quiconque des remords de l’acheteur. En fait, si ce sont les seuls problèmes qu’une personne comme moi qui est pointilleuse en matière de téléphone peut trouver, cela témoigne de la qualité du Galaxy S21. Si vous êtes une sorte de fanatique du «jamais Samsung», vous devriez vraiment l’essayer la prochaine fois que vous achèterez un téléphone. Nous pouvons comparer des listes.

Je pinaille parce que c’est mon travail de pinailler. Si vous me demandez “Le Galaxy S21 est-il un excellent téléphone?” Je vous dirais que oui, c’est l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter. Et à la fin, l’affichage compense tous mes problèmes sauf les appels de spam. Je peux ignorer Samsung Weather et OneDrive en échange du meilleur écran que j’ai jamais utilisé.

Vais-je revenir en arrière? Peut-être quand Android 12 sera enfin disponible, mais pas de sitôt. J’ai juste décidé de partager ma petite liste de griefs sans importance parce que je pensais que c’était une comparaison intéressante. Peu importe si vous avez acheté un S21 ou un Pixel 4a ou un Pixel 5, vous avez un super téléphone. Utilisez-le et amusez-vous!

