Le Galaxy S21 FE 5G de Samsung arrive en Inde, les prix commencent à 49 999

Le Galaxy S21 FE 5G de Samsung, qui a fait ses débuts mondiaux la semaine dernière, a maintenant été lancé en Inde. Contrairement à la variante mondiale, qui comprend le Snapdragon 888 de Qualcomm, la variante indienne du téléphone est alimentée par la puce Exynos 2100 développée en interne par Samsung.

Le Galaxy S21 FE 5G fait suite au Galaxy S20 FE, qui figurait parmi les meilleurs téléphones Android lancés en 2020. Comme son nom l’indique, le Galaxy S21 FE 5G est essentiellement une version édulcorée du Galaxy S21.

Le téléphone arbore un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Dans le département appareil photo, le Galaxy S21 FE 5G dispose d’une configuration à triple objectif comprenant un capteur principal 12MP, un objectif ultra-large 12MP et un téléobjectif 8MP avec zoom spatial 30x.

Garder les lumières allumées est une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 25 W. Parmi les autres spécifications clés du produit phare de la valeur, citons un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, la connectivité Wi-Fi 6 et la charge rapide sans fil 2.0. Sur le plan logiciel, le téléphone exécute One UI 4 basé sur Android 12.

Le prix du Galaxy S21 FE 5G était de 49 999 (environ 675 $) pour la version 8 Go/128 Go et de 53 999 (environ 730 $) pour la version 8 Go/256 Go. Il sera disponible à l’achat via Amazon.in, Samsung.com, ainsi que d’autres principaux détaillants en ligne et hors ligne à travers le pays à partir du 11 janvier. Les options de couleur incluent Olive, Lavender, White et Graphite.

