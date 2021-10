Le Galaxy S21 FE a une date de lancement, mais pas comme on pourrait s’y attendre

Le prochain Galaxy S21 FE de Samsung figurait dans de nombreuses fuites et rumeurs dans le passé, le rapport le plus récent indiquant une date de lancement le 11 janvier. Il semble maintenant que l’appareil sera dévoilé un peu plus tôt que prévu.

Selon SamMobile, le lancement du Galaxy S21 FE est confirmé au CES 2022, qui aura lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas. La nouvelle fenêtre de lancement coïncide légèrement avec la rumeur précédente, nous laissant espérer que l’appareil se produit effectivement malgré les rapports précédents suggérant que Samsung mettrait tout cela de côté.

Si cela se concrétise, Samsung annoncera un téléphone Galaxy lors d’un événement technologique majeur pour la première fois depuis longtemps. Le géant de la technologie sud-coréen a traditionnellement lancé ses offres de smartphones lors de son propre événement Galaxy Unpacked, bien que le Galaxy S21 FE ait été absent des quatre événements Unpacked cette année. Contrairement aux attentes de nombreuses personnes pour un nouvel appareil Fan Edition, le dernier Galaxy Unpacked Part 2 a vu la sortie du Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

Ce n’est pas comme si Samsung n’avait jamais annoncé de téléphone au salon annuel des technologies grand public. Par exemple, au CES 2019, la société a discrètement présenté un prototype de smartphone 5G. Cependant, ses meilleurs téléphones Android sont généralement dévoilés lors du propre événement de Samsung.

Cela dit, le CES 2022 n’est pas le pire endroit pour lancer un appareil Galaxy. Après tout, c’est l’un des salons les plus importants chaque année.

