Le Galaxy S21 FE de Samsung apparaît dans les premières images du monde réel

La semaine dernière, une fuite massive a révélé presque tout sur le prochain Galaxy S21 FE de Samsung. Le produit phare de la valeur a à nouveau fuité, cette fois en images en direct.

SAMSUNG S21 FE 5G

Il a le dos en plastique

Mais c’est léger

pas de prise casque

affichage 120hz

Appareil photo génial #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt – Abhishek Soni (@Abhisheksoni130) 12 novembre 2021

La source de ces images affirme que le téléphone a une construction « légère » et un « appareil photo génial ». Le téléphone aurait également un dos en plastique et un cadre en métal, tout comme son prédécesseur.

Sans surprise, il semble également que le S21 FE n’inclura pas de prise casque. Le successeur du Galaxy S20 FE de Samsung peut également ne pas inclure de fente pour carte microSD.

La dernière fuite du Galaxy S21 FE confirme également que le suivi de l’un des meilleurs téléphones Android de Samsung sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 888 et comportera un écran 120 Hz FHD + AMOLED avec un capteur d’empreintes digitales intégré.

Dans le département appareil photo, le téléphone est conçu pour avoir une configuration à triple objectif à l’arrière avec un capteur principal de 12MP. Pour les selfies, le S21 FE aura un appareil photo 32MP à l’avant. Certaines des autres spécifications supposées du téléphone incluent une batterie de 4 500 mAh, jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne.

Selon les informations partagées par le pronostiqueur Jon Prosser plus tôt ce mois-ci, Samsung annoncera le Galaxy S21 FE lors d’un événement Unpacked le 4 janvier 2022.

Le téléphone sera apparemment disponible à l’achat aux États-Unis à partir du 11 janvier. La série Galaxy S22 de Samsung, en revanche, pourrait être dévoilée lors d’un événement Galaxy Unpacked le 8 février.

