Le Galaxy S21 FE vient peut-être de passer par la FCC

Des rapports récents affirment que Samsung a décidé d’annuler complètement le Galaxy S21 FE, bien que l’appareil apparaisse dans les rendus et ait été divulgué au cours des derniers mois. La raison, selon les rumeurs, suggère que le Galaxy Z Flip 3 se vend bien mieux que prévu. Cependant, le Galaxy S21 FE serait passé par la FCC, alimenté par le processeur Exynos de Samsung et un numéro de version de SM-G990E.

Ce qui rend cela encore plus curieux, c’est que l’appareil aurait passé par le processus réglementaire le 30 septembre, quelques jours après l’apparition de ces rapports d’annulation. Quant aux dépôts eux-mêmes, peu d’informations ont été révélées. En plus du numéro de modèle, ce supposé S21 FE inclura Bluetooth 5.0 ainsi que la prise en charge des réseaux LTE. Cependant, il n’y a aucune mention dans aucun des documents concernant la connectivité 5G.

Selon quelques-uns des documents publiés par la FCC, il semblerait que les tests de l’appareil aient commencé dès la mi-août. Mais aucun de ces éléments n’indique une date de sortie potentielle, ni aucune fonctionnalité supplémentaire à venir si le S21 FE arrive réellement sur le marché.

Samsung devait déjà sortir le Galaxy S21 FE à ce stade, à peu près à la même date que la sortie du Galaxy S20 FE. Le Galaxy S20 FE était si populaire qu’un successeur était inévitable, car l’appareil a fini par être l’un des meilleurs téléphones Android de l’année dernière.

Cela a été encore aggravé par le fait que le Galaxy S21 devient de plus en plus difficile à acheter. Les dates d’expédition de la série Galaxy S21 ont glissé lors de la commande directement auprès de Samsung, de plus, vous ne pouvez pas du tout obtenir le Galaxy S21 dans un état “neuf” auprès d’Amazon.

Si Samsung va de l’avant avec le Galaxy S21 FE, nous nous attendons à une annonce d’ici une semaine ou deux. Sinon, nous devrons continuer à nous demander ce qui se passe et pourquoi l’appareil a-t-il été annulé après avoir traversé les réglementations de la FCC.

