Le Galaxy S22 Plus pourrait nous donner un avant-goût de ce à quoi ressemblera l’iPhone 14

Les premiers rendus de l’iPhone 14 sont sortis avant même qu’Apple n’ait eu la chance de dévoiler la série iPhone 13. Les images indiquent que les téléphones iPhone 14 seront les premiers à présenter un écran sans encoche, Apple passant à la conception perforée que tous les produits phares d’Android utilisent. D’autres rumeurs disaient que seules les versions iPhone 14 Pro obtiendraient les écrans perforés et indiquaient que LG travaillait peut-être déjà sur de tels écrans pour Apple. Mais il s’avère que nous n’avons pas à attendre près d’un an pour voir si les rumeurs sont vraies. Un initié dit que le Galaxy S22 Plus ressemblera beaucoup à l’iPhone 13 avec une perforatrice en haut au lieu d’une encoche. Ou, en d’autres termes, le Galaxy S22 Plus pourrait nous donner un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone 14.

Les Galaxy S22 Plus et Ultra auront des designs différents

La série Galaxy S22 ne ressemblera à aucun modèle Galaxy S fabriqué par Samsung à ce jour. C’est parce que Samsung déploiera deux conceptions différentes pour le Galaxy S22. Les Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus normaux devraient être identiques, comme on peut s’y attendre de n’importe quelle série Galaxy S. Le Galaxy S22 Ultra ressemblera davantage aux anciens modèles Galaxy Note. C’est parce que c’est le seul combiné des trois à disposer d’un stylet S Pen intégré.

Fuite d’image de l’emplacement du Galaxy S22 Ultra S Pen. Source de l’image : Tech de la page d’accueil

Nous avons vu de nombreux rendus non officiels pour le nouveau remplacement de Note provenant des initiés habituels. Ensuite, les images réelles ont chuté, prouvant apparemment les fuites précédentes. Le S22 Ultra aura des côtés arrondis, avec des écrans de bord, tout comme les précédents modèles Galaxy S et Note. L’inclusion du S Pen est probablement responsable de cette conception. Le stylet doit être placé aussi près que possible du bord et la partie inférieure du téléphone doit avoir des coins plats.

Le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus auront des écrans plats, tout comme l’iPhone et d’autres produits phares. C’est le commentaire le plus récent d’un leaker de Samsung qui nous fait réaliser que le Galaxy S22 Plus pourrait offrir un aperçu inattendu du design de l’iPhone 14.

L’avant du S22+ ressemble à un Apple iPhone 13 avec une lunette plus étroite et Notch devient un trou😂 – Univers de glace (@UniverseIce) 9 novembre 2021

Les rumeurs de conception de l’iPhone 14

Ice Universe a déclaré sur Twitter que la façade du Galaxy S22 Plus ressemble à un iPhone 13 avec une lunette plus étroite. « L’encoche devient un trou », a déclaré le responsable des fuites. Ice fournit des détails sur les combinés phares inédits depuis des années, en mettant l’accent sur les téléphones Samsung. Si le S22 Plus ressemble à un iPhone 13 avec une encoche, cela signifie qu’il ressemblera également à un iPhone 14 avec un écran perforé.

Le rendu de l’iPhone 14 a été divulgué par Front Page Tech. Source de l’image : Tech de la page d’accueil

Apple conserve le même design d’iPhone pendant quelques années avant d’apporter des changements radicaux. L’iPhone 12 et l’iPhone 13 en sont la preuve, car les deux combinés présentent le même design global. Nous examinons des écrans avec des lunettes étroites, à l’exception de l’encoche en haut. Le châssis métallique a des côtés plats sur les deux générations d’iPhone.

L’iPhone 13 présente une encoche plus étroite et tous les modèles d’iPhone 13 sont légèrement plus épais pour accueillir des batteries plus grosses.

Dans cet esprit, il est raisonnable de supposer que l’iPhone 14 conservera les principales lignes de conception de l’iPhone 13. Mais, encore une fois, des rumeurs disent qu’Apple remplacera l’encoche par une conception d’affichage perforée. Apple n’abandonnera que l’encoche, pas la caméra Face ID. Par conséquent, les composants Face ID seront soit placés sous l’écran. Ou la découpe de l’écran sera plus grande, pour s’adapter à plus d’éléments de caméra.

Le design du Galaxy S22 Plus a également fuité

Les fuites du Galaxy S22 Ultra ont été les plus excitantes, et c’est compréhensible. L’Ultra ne sera pas seulement la meilleure version du S22 ; il portera également une encoche intégrée. Mais le design du S22 Plus a également fuité il y a quelques semaines. @OnLeaks s’est associé à 91mobiles pour publier les premiers rendus S22 Plus.

Comme vu ci-dessus, le Galaxy S22 Plus ressemble beaucoup à un iPhone 13 avec un écran perforé, ce qui correspond à la comparaison d’Ice. Le S22 Plus n’a pas de côtés plats comme l’iPhone 13. Et encore une fois, nous nous attendons à ce que l’iPhone 14 présente des côtés plats. Apple utilise le même design pour l’iPad et le nouveau MacBook Pro. Les bords plus arrondis de Samsung rappellent les modèles d’iPhone qui ont précédé la série iPhone 12.

Samsung devrait dévoiler la série Galaxy S22 à la mi-février, selon des informations récentes. Nous verrons probablement plus d’images des trois téléphones d’ici là. Apple ne lancera pas la série iPhone 14 avant la mi-septembre.