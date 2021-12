Tout le monde n’était pas content que Samsung opte pour un panneau arrière « glasstic » pour le Galaxy S21 standard. Cependant, la dernière rumeur indique que Samsung a abandonné le panneau arrière en plastique en faux verre pour le verre réel de la série Galaxy S22.

La rumeur vient de l’univers Ice qui fuit, qui indique que le panneau de verre arrière sera intégré aux trois modèles Galaxy S22 et ne sera pas limité au S22+ et au S22 Ultra premium.

Il existe une réponse définitive concernant le matériau de la coque arrière de la série Galaxy S22 :

S22, S22+, S22 ultra sont tous en verre ! – Univers de glace (@UniverseIce) 20 décembre 2021

L’univers de glace semble assez confiant à ce sujet, mais bien sûr, nous devrions le prendre avec des pincettes. Cela dit, les unités factices récemment divulguées ont montré un S22 très brillant, il pourrait donc y avoir une certaine crédibilité à sa déclaration.

Bien que tout le monde n’ait pas été satisfait du passage au verre pour le Galaxy S21 standard, le panneau s’avère sans doute plus durable que le verre tout en étant plus léger. Et bien qu’il ne soit pas confondu avec du verre, le dos en polycarbonate n’est pas bon marché non plus et ressemble visuellement au verre dépoli des autres modèles. Cela dit, bon nombre des plaintes concernaient le fait que Samsung facturait des prix phares pour les téléphones avec des matériaux moins que premium.

On ne sait pas quel verre il utilisera, mais j’espère que nous pouvons nous attendre au Gorilla Glass Victus extra-résistant, qui est apparu sur bon nombre des meilleurs téléphones Android tout au long de 2021. De cette façon, Samsung peut, espérons-le, fournir une tranquillité supplémentaire de l’esprit avec le retour au verre. Quoi qu’il en soit, ce sera une autre raison d’investir dans une bonne affaire.

