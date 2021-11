Le Galaxy S22 pourrait avoir la mise à niveau Samsung AMD que nous attendions

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le prochain Samsung Galaxy S22. Ce que nous savons semble croître chaque jour, cependant. Les derniers rapports proviennent de TheElec et semblent confirmer que certains modèles du S22 incluront la mise à niveau Samsung AMD que les fans d’Android attendaient.

Le SoC Exynos 2200 (système sur puce) sera utilisé dans 20 modèles des 64 options de smartphones et de tablettes prévues par la société et sortis en 2022, selon le rapport. Si ces rapports s’avèrent vrais, Samsung pourrait se mettre dans une meilleure position pour fournir des résultats similaires aux benchmarks iPhone 13 que nous avons vus.

Que signifie la mise à niveau Samsung AMD pour les smartphones

Source de l’image du Samsung Galaxy S22 Ultra Render : OnLeaks / Digit

Samsung utilise ses propres puces dans certains de ses combinés depuis des années. Samsung continue de s’appuyer fortement sur Qualcomm, malgré ses propres chipsets. Jusqu’à présent, les offres Exynos de Samsung sont similaires à celles de Qualcomm depuis un certain temps déjà. Cependant, les puces du géant de la technologie ont pris du retard dans une catégorie majeure : la puissance graphique globale.

Ces dernières années, les puces Exynos de Samsung ont utilisé les GPU du Mali. Les SoC Snapdragon de Qualcomm se sont appuyés sur le GPU Adreno beaucoup plus rapide. Parce qu’Adreno offre des vitesses beaucoup plus rapides, il offre une expérience plus fluide dans de nombreux domaines clés, comme le traitement d’images. Lorsque Samsung a annoncé son accord avec AMD, cependant, beaucoup étaient intéressés de voir ce que cet accord pourrait apporter.

AMD est l’un des principaux fabricants d’images informatiques au monde. Ses GPU peuvent être trouvés dans des millions d’ordinateurs à travers le monde. Si les deux étaient capables d’apporter le même niveau de puissance utilisé dans les GPU PC aux smartphones, ils pourraient offrir des fonctionnalités telles que le lancer de rayons. Bien sûr, la transition de toute cette puissance vers une puce beaucoup plus petite n’est pas facile, c’est pourquoi tant d’yeux sont rivés sur Samsung et AMD pour voir comment cette mise à niveau se déroule.

Samsung utilisera toujours Qualcomm dans la plupart de ses téléphones 2022

Le rendu montre le prétendu design Galaxy S22 Ultra « Note ». Source de l’image : @OnLeaks et Digit

Bien que le nouveau rapport de TheElec soit passionnant, il est également important de tempérer ces attentes. Samsung a toujours des accords en place avec des sociétés comme Qualcomm. En tant que tel, il semble qu’il continuera à utiliser les chipsets de la société dans la plupart de ses appareils.

Le rapport affirme que Samsung expédiera un total de 64 modèles de smartphones et de tablettes l’année prochaine. Samsung utilisera les chipsets Qualcomm dans 31 de ces 64 modèles. Les puces Exynos de Samsung apparaîtront dans 20 modèles, tandis que MediaTek en obtiendra 14. Enfin, UNISOC alimentera trois des nouveaux téléphones. Même si le nouvel Exynos 2200 offre cette mise à niveau Samsung AMD que nous attendions, il faudra encore un certain temps avant qu’il ne devienne la centrale électrique principale de l’entreprise.