Le Galaxy S22 Ultra de Samsung pourrait ramener l’option pour un énorme 1 To de stockage

Alors que nous approchons de la fin de l’année, la série Samsung Galaxy S22 est l’une des versions 2022 les plus en vogue qui commence à se sentir enfin à portée de main. Le Galaxy S22 Ultra a suscité beaucoup d’attention pour la façon dont il devrait s’écarter des appareils Ultra précédents tout en prenant une page ou deux de l’ancien livre de jeu de la série Note. Si son prédécesseur est quelque chose à faire, le téléphone devrait arriver avec du matériel très haut de gamme, y compris jusqu’à 16 Go de RAM, et maintenant une rumeur récemment apparue suggère qu’il pourrait également profiter d’une grosse bosse de stockage – jusqu’à 1 To.

Le Galaxy S22 Ultra sera censé être disponible avec jusqu’à 1 To de stockage, doublant ainsi la capacité de son prédécesseur, comme l’a rapporté SamMobile. Cet espace devrait être suffisant même pour les utilisateurs les plus exigeants, et c’est une option qui ne fera probablement que devenir plus populaire sur les smartphones haut de gamme l’année prochaine, puisque l’iPhone 13 Pro a également introduit son propre modèle 1 To.

Les appareils Samsung n’étant plus équipés d’emplacements pour cartes microSD (ces nouveaux téléphones devraient également s’en passer) et l’enregistrement vidéo 8K étant une chose, il existe un besoin très réel de capacités de stockage plus élevées, en particulier pour les personnes qui aiment conserver leurs vidéos localement à la place. de les télécharger sur le cloud ou de les décharger sur un ordinateur.

Ce ne serait pas la première fois qu’un téléphone Samsung offrirait autant de capacité, mais ce serait la première depuis longtemps. En 2019, la société a vendu le Galaxy S10+ avec 1 To de stockage et 12 Go de RAM. Pour une raison quelconque, Samsung est revenu à un maximum de 512 Go dans la série Note10, qu’il a maintenu pour la gamme S20. Il reste encore à voir si cette nouvelle rumeur se concrétisera, mais une chose est sûre – si nous obtenons un S22 Ultra de 1 To, cela coûtera un joli centime. Mieux vaut commencer à économiser maintenant !

