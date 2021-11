Le Galaxy S22 Ultra est-il ennuyeux ?

Grâce à Jon Prosser de FrontPageTech et à un testeur avec un mépris flagrant pour le célèbre autocollant anti-fuite de Samsung, nous avons récemment eu notre premier aperçu du matériel du prochain téléphone phare de Samsung en 2022, le Galaxy S22 Ultra. Cela pourrait être l’un des meilleurs téléphones Android de 2022, et en tant que tel, c’est un gros problème.

En plus de confirmer des fonctionnalités telles qu’un stylet S intégré et une caméra selfie perforée, les photos divulguées révèlent un design arrière assez ho-hum pour le prochain combiné « Ultra » de Samsung. Le téléphone semble être recouvert de verre dépoli noir, similaire au S21 Ultra, mais sans la bosse de caméra proéminente de cet appareil.

Samsung s’inspire du livre de design de LG.

Alors que le produit phare de cette année présente une grande partie surélevée couvrant près d’un sixième de la surface du panneau arrière, celui de l’année prochaine optera plutôt pour quelque chose de plus proche du design arrière du LG Velvet. Si vous aviez oublié à quoi cela ressemble – et honnêtement, nous ne pouvons pas vous en vouloir – il s’agit essentiellement d’une série de saillies d’objectif minimalistes qui laissent la surface arrière du téléphone largement ininterrompue.

Le modèle noir illustré dans les fuites récentes est juste un peu terne par rapport à son prédécesseur immédiat. La série S21 présente une conception de caméra arrière distincte sur toute la gamme de produits, la surface du module se fondant parfaitement dans le cadre extérieur de l’appareil.

Comparez ce que nous avons vu du S22 Ultra jusqu’à présent avec les derniers téléphones Pixel de Google, par exemple. Les Pixel 6 et 6 Pro sont conçus autour de sa barre de caméra proéminente, qui s’étend sur toute la longueur de l’appareil. Le Pixel est incontestablement un Pixel. Le S22 Ultra montré dans les fuites récentes ? On pourrait dire que c’est assez générique.

Mais ce design « ennuyeux » risque de cacher des innovations techniques vraiment impressionnantes.

Ces premières apparitions du S22 Ultra font suite à des informations selon lesquelles deux modèles rivaux étaient en lice pour le téléphone, le second arborant un réseau de caméras en forme de P. Le fait que la conception sans renflement ait prévalu est remarquable en raison du matériel de caméra que nous nous attendons à voir dans le S22 Ultra. Les caméras périscopiques pliées comme celle illustrée occupent souvent une place considérable à l’intérieur du téléphone, nécessitant généralement une zone surélevée. Samsung, apparemment, a su contourner cette exigence.

Un design sans renflement est également impressionnant, étant donné que la présence d’un silo S Pen à l’intérieur de ce modèle exerce une pression sur l’espace disponible à l’intérieur du téléphone. En plus d’abriter ce qui sera vraisemblablement une grosse batterie – au moins 5 000 mAh – et cette caméra périscope, une partie importante de l’immobilier interne sera utilisée pour abriter la station d’accueil du stylet. Mettre tout cela dans un téléphone – même un gros comme celui-ci – n’est pas une mince affaire.

C’est l’antithèse de tout ce que OnePlus fait apparemment ici, avec les dernières fuites pour le OnePlus 10 Pro montrant un design qui s’appuie pleinement sur l’idée d’une bosse d’appareil photo, avec des résultats qui peuvent généreusement être décrits comme un peu drôles. Ce design potentiel du S22 Ultra, bien que moins remarquable, est plus proche de l’idéal platonique d’un téléphone entièrement plat à l’arrière et tout écran à l’avant.

Source : Hayato Huseman / Android Central

Nous nous retrouvons avec une image incomplète du S22 Ultra.

De plus, étant donné que ce sera l’appareil qui fusionnera enfin les lignes Galaxy S et Galaxy Note, le panneau arrière plat et transparent est un complément approprié aux parois latérales arrondies de style Note.

Il y a aussi la nature problématique de juger un produit comme celui-ci sur la base de quelques photos peu flatteuses et de mauvaise qualité. Les téléphones en général, et les téléphones Samsung en particulier, sont souvent utilisés par les testeurs quelle que soit l’option de couleur « noir » standard, par opposition aux coloris plus vifs qui pourraient être disponibles au détail. C’est exactement ce que nous voyons dans ces fuites. Il est tout à fait possible, et en fait très probable, que nous voyions Samsung remédier à la fadeur de la conception globale en éclaboussant quelques teintes accrocheuses au moment du lancement. (Les rumeurs d’un S22 Ultra dans une couleur rouge audacieuse ont circulé ces derniers temps, et ce ne sera probablement pas la seule alternative en plus du noir.)

La tendance de la presse et du public à préjuger des conceptions de nouveaux produits sur la base d’informations incomplètes ou de fuites de photos explique en grande partie pourquoi de nombreux fabricants détestent les fuites, au-delà du désir évident de contrôler les messages autour de produits importants. Il y a une raison pour laquelle Samsung fabrique ces petits autocollants anti-fuites en premier lieu, après tout.

Heureusement pour nous, avec un lancement prévu début février, nous n’aurons plus trop à attendre pour décider à quel point son nouveau téléphone phare est ennuyeux ou non.