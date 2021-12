Le Galaxy S22 Ultra pourrait obtenir des images 108MP plus détaillées

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Le Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait bénéficier d’une fonction d’amélioration des détails. Il semble que cela pourrait apporter plus de détails à l’appareil photo 108MP. On prétend que cela pourrait permettre des prises de vue macro plus détaillées.

Samsung utilise un appareil photo 108MP sur ses téléphones Galaxy Ultra haut de gamme depuis le Galaxy S20 Ultra de 2020, offrant à la fois des prises de vue 12MP en pixels pour un bruit réduit et des clichés 108MP pleine résolution pour plus de détails.

Dans tous les cas, le point de vente a apparemment déniché des chaînes faisant référence à la nouvelle fonctionnalité, une chaîne confirmant que le mode vous permettra de « capturer encore plus de détails ». On pense que la fonction ne sera disponible que lorsque l’option de prise de vue 108MP est choisie, mais quand voudriez-vous l’utiliser ?

S22 Ultra pour prendre de meilleures photos macro ?

Le point de vente spécule que la fonction d’amélioration des détails pourrait fournir des photos macro plus détaillées. Cependant, il convient de noter que les grands capteurs 108MP vus sur le Galaxy S21 Ultra ne vous permettent pas de vous approcher très près d’un sujet, vous obligeant soit à recadrer depuis l’appareil photo principal, soit à passer à l’objectif ultra-large à la place. Ainsi, Samsung pourrait avoir besoin de combiner les données des appareils photo 108MP et ultra-larges si cela est destiné à améliorer considérablement les détails des prises de vue macro (ou il pourrait théoriquement utiliser la super-résolution via l’appareil photo 108MP seul).

Et si l’amélioration des détails n’était pas destinée aux prises de vue macro ? Eh bien, nous supposons que cela pourrait simplement améliorer les images 108MP en général, en utilisant le traitement multi-images et d’autres techniques logicielles. Ainsi, les images de paysages, d’animaux domestiques, de personnes, etc. pourraient avoir des détails plus résolus.

On pense que la fonctionnalité n’est disponible que sur le Galaxy S22 Ultra pour le moment, mais nous espérons que Samsung l’apportera aux Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy S21 Ultra.

