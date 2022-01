Le Galaxy S22 Ultra pourrait obtenir une rétrogradation de mémoire avec laquelle vous pouvez vivre

Tous les regards sont désormais tournés vers la série Samsung Galaxy S22 après les débuts du Galaxy S21 FE plus tôt cette semaine. Bien qu’il n’y ait pas eu de pénurie de fuites sur la prochaine gamme phare ces derniers mois, une nouvelle fuite a révélé des mises à niveau et des rétrogradations de fonctionnalités intéressantes pour l’appareil.

Le Galaxy S22 Ultra pourrait inclure 8 Go de RAM pour le modèle de base et un maximum de 12 Go si une fiche technique publiée par Zaryab Khan sur Twitter est quelque chose à faire (via WinFuture). Sa capacité de stockage interne peut également être limitée à 512 Go, la variante de base étant livrée avec 128 Go.

Premier aperçu de la fiche technique du Samsung Galaxy S22 Ultra / S22 ! Présentation de la lentille SuperClear ! pic.twitter.com/nyEFGrPtAH – Zaryab Khan (@xeetechcare) 5 janvier 2022

Si le document interne est correct, ce sera un peu décevant pour les utilisateurs expérimentés qui s’attendent à ce que le Galaxy S22 Ultra ait des options de mémoire et de stockage similaires ou plus robustes que les meilleurs téléphones Android de Samsung en 2021. Par exemple, le Galaxy S20 Ultra et S21 Ultra avaient des options de stockage de 512 Go mais aussi jusqu’à 16 Go de RAM. Le S22 Ultra représenterait un léger déclassement de la RAM sans atteindre le 1 To que les acheteurs potentiels auraient espéré.

Cela dit, une RAM de 8 Go n’aura pas beaucoup d’impact sur les performances du téléphone. À tous les niveaux, il s’agit toujours d’une fonctionnalité phare.

La fiche technique divulguée révèle également des détails sur l’appareil photo du téléphone, la capacité de la batterie et les options de couleur. Bien que la configuration de la mémoire puisse décevoir certains consommateurs, ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour la prochaine variante haut de gamme de Samsung.

Selon la fuite, l’appareil photo principal du Galaxy S22 Ultra sera doté d’une nouvelle fonctionnalité baptisée « Super Clear Glass », vraisemblablement une marque de Gorilla Glass. Cela minimisera les reflets et les reflets sur les photos, ce qui donnera des photos plus claires.

Le reste des spécifications divulguées corrobore les rapports précédents selon lesquels le téléphone aurait un capteur principal 108MP, un tireur ultra-large 12MP, deux téléobjectifs 10MP et un snapper selfie 40MP. On dit également qu’il contient une batterie de 5 000 mAh. Sans surprise, la fuite prétend que l’appareil sera alimenté par un chipset Exynos 2200 basé sur 4 nm.

En ce qui concerne les options de couleur, l’appareil peut être disponible dans les coloris blanc fantôme, noir fantôme, vert olive et bordeaux.

