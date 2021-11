Le Galaxy Tab S8 Ultra surdimensionné de Samsung a peut-être une encoche, mais au moins cela semble utile

Plus les options de couleur pour les trois ardoises

Cela fait près de six mois que nous avons commencé à entendre parler de la série Galaxy Tab S8 et de sa gigantesque tablette Ultra, bien que nous n’ayons repéré le premier groupe de rendus qu’en octobre. Bien que sa date de lancement reste un mystère, nous en apprenons un peu plus sur les options de couleur des tablettes de nouvelle génération de Samsung, ainsi que de nouvelles informations sur la caméra frontale en forme d’encoche trouvée sur la Tab S8 Ultra.

Selon de nouvelles fuites du Galaxy Club, les plus petites Tab S8 et S8+ seront disponibles à l’achat en trois couleurs : argent, gris et or rose. Bien que ce ne soit pas aussi varié que ce que nous avons vu de la Tab S7 FE de milieu de gamme, c’est à égalité avec ce que la plupart des fabricants de tablettes haut de gamme, c’est-à-dire Apple, fournissent des ardoises phares haut de gamme. Malheureusement pour les fans de tablettes 14″, vous serez obligé d’acheter l’Ultra en gris – il ne sera pas disponible dans d’autres couleurs.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

En ce qui concerne l’encoche supposée de l’Ultra, Ice Universe a confirmé son existence sur Twitter tout en vantant la puissance de sa caméra frontale contenue. Avec deux objectifs grand angle et ultra grand angle capables de filmer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, cela ressemble à un match parfait pour des applications comme Zoom ou Google Meet. Si vous prenez l’une des tablettes de Samsung en remplacement d’un ordinateur portable, attendez-vous à ce que votre participation aux réunions virtuelles améliore considérablement la qualité.

Nous ne savons toujours pas quand Samsung pourrait lancer le Galaxy Tab S8, bien qu’il y ait quelques opportunités à venir. Le Galaxy S21 FE devrait arriver au CES, qui semble être un endroit idéal pour mettre la vedette tout en annonçant de nouvelles tablettes. Pendant ce temps, la série Galaxy S22 est sur la bonne voie pour février, bien que ces appareils puissent éclipser une nouvelle gamme de tablettes, même aussi grandes que celles-ci.

Google Messages pourrait bientôt mieux gérer les réactions d’Apple iMessage

Plus de notifications individuelles pour tous ces textes « message aimé par Xyz »

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (707 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg