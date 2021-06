Le Galaxy W22 5G, un Galaxy Z Fold 3 unique, arrive en Chine

in

TL;DR

Samsung travaillerait sur le Galaxy W22 5G pour la Chine. Il devrait s’agir d’un Galaxy Z Fold 3 ultra-premium pour le marché.

Samsung a lancé l’année dernière le Galaxy W21 5G, qui était un Galaxy Z Fold 2 exclusif à la Chine avec un design plus haut et un prix alléchant. Maintenant, il semble que Samsung travaille sur un appareil similaire pour la Chine basé sur le prochain Galaxy Z Fold 3.

SamMobile rapporte que le W22 5G est en effet en préparation, alléguant qu’il porte le numéro de modèle SM-W2022 et sera disponible en noir avec 512 Go de stockage. On ne sait pas en quoi cet appareil serait différent du Z Fold 2, mais le point de vente suggère que nous pourrions voir des ajustements cosmétiques.

Le Galaxy W21 5G de l’année dernière se vendait 19 999 yuans (~ 3 088 $) en Chine, contre 17 000 yuans (~ 2 625 $) pour le Z Fold 2. Le prix plus élevé ne vous a donné qu’un design doré plus grand, les spécifications restant les mêmes autrement. Il va donc de soi que nous pourrions voir un bond de prix similaire pour le Galaxy W22 5G par rapport au Z Fold 3 en Chine.

SamMobile ajoute que le W22 5G ne sera lancé en Chine qu’une fois le Z Fold 3 standard lancé en août. Cela va sans dire vraiment, car le W21 5G n’a été dévoilé qu’en novembre, plusieurs mois après le lancement mondial du Z Fold 2.

Néanmoins, Samsung a l’habitude de proposer des téléphones à des prix ultra-premium sur le marché. Avant ses téléphones pliables, la société proposait des smartphones à clapet de luxe en Chine. Son entrée la plus récente à cet égard était le W2019, sorti à la fin de 2018 pour environ 2 700 $. Ce prix vous a permis d’obtenir un smartphone à clapet avec un clavier physique T9, un écran externe de 4,2 pouces (en plus de l’écran interne) et un chipset Snapdragon 845.