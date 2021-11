Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung est jusqu’à 500 $ de rabais chez Best Buy

Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung est le téléphone pliable le moins cher de la société à son prix normal de 999,99 $, mais aujourd’hui, vous pouvez obtenir le téléphone à la mode pour bien moins que cela. Dans un premier accord Cyber ​​Monday 2021, le Z Flip 3 déverrouillé est disponible chez Best Buy pour 599,99 $ si vous activez le service sur l’appareil avec votre achat.

C’est une remise colossale de 400 $ par rapport au prix régulier du Flip 3 et le rapproche de quelque chose comme le Pixel 6. Le téléphone de Google est formidable, mais il n’a certainement pas le facteur cool d’un écran pliant. Les clients de Verizon et d’AT&T peuvent tous les deux obtenir ce prix pour une durée limitée.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Le Galaxy Flip 3 élégant et élégant de Samsung peut être plié en deux pour un transport facile dans votre poche et dispose d’un écran extérieur utile pour vérifier vos notifications lorsqu’il est fermé. Le téléphone est également résistant à l’eau, a d’excellentes performances et comprend une recharge sans fil.

Dans certains cas, vous pouvez économiser encore plus. L’activation d’une nouvelle ligne de service sur T-Mobile / Sprint fait baisser le prix à 499,99 $ pour le Z Flip 3 déverrouillé. Si vous pouvez gérer certains bloatwares de l’opérateur, le modèle Verizon est également réduit à 499,99 $ si vous êtes éligible pour une mise à niveau .

Jetez un œil à notre examen du Z Flip 3 et vous constaterez que mon collègue Dan Seifert a félicité le premier pliable véritablement grand public de Samsung pour son excellent écran, ses performances rapides, sa résistance à l’eau et sa taille compacte lorsqu’il est plié. S’il y a un point faible du téléphone, sa durée de vie de la batterie est simplement moyenne parmi la concurrence. Mais on ne peut nier l’aspect élégant de cette chose – et cette couleur crème est toujours aussi fantastique maintenant que lorsque Samsung l’a annoncé, bien que l’accord s’applique aux couleurs noir, vert et lavande si celles-ci sont plus votre style.

