Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung n’aura pas de support de stylet comme le Fold 3

Le téléphone pliable n’est plus seulement un appareil gadget ciblant un créneau particulier du marché. Samsung veut que le facteur de forme se généralise. Et les prochains Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 ressemblent certainement à des smartphones grand public. Ils ne sont pas officiels avant la semaine prochaine, mais nous pensons déjà tout savoir sur les deux combinés pliables. Les rumeurs disent que les deux combinés seront plus durables, tout comme les smartphones traditionnels. Ils seront également plus abordables que leurs prédécesseurs, le prix du Flip 3 étant apparemment dans la gamme iPhone 13 Pro. Samsung tentera également de transplanter le stylet S Pen sur le Fold 3, une première pour les pliables. C’est une autre astuce qui pourrait rendre les téléphones pliables plus semblables à leurs homologues plats.

Les rapports de l’année dernière ont indiqué que Samsung souhaitait apporter la fonctionnalité S Pen au Fold 2, mais a finalement abandonné la fonctionnalité. La fragilité de l’écran pliable pourrait être la raison pour laquelle le Fold 2 n’a pas reçu de stylet. Mais presque toutes les rumeurs de Fold 3 que nous avons vues cette année ont déclaré que Samsung apporterait le support du stylet à son meilleur pliable.

La prise en charge du S Pen du Galaxy S21 Ultra était une autre indication que la portée du stylet s’étendait. Ajoutez à cela l’annulation de la note 21 et vous vous retrouvez avec des fans de Samsung à la recherche d’un tout nouvel appareil prêt pour le stylet qui n’est pas une note.

Seul Fold 3 prend en charge le stylet

De plus en plus de confirmations arrivent. Nous avons tout vu, des rendus à la documentation que Samsung a déposée auprès des régulateurs et à l’annonce surprise de Samsung que le stylet arrive sur les téléphones pliables. Samsung n’a pas dit à l’époque quels appareils pliables 2021 fonctionneraient avec le S Pen

Des rumeurs ont également dit que Samsung dévoilerait un nouveau verre ultra mince (UTG) sur les pliables 2021. Le nouveau panneau de verre est plus durable, et c’est peut-être pourquoi la prise en charge du S Pen est possible. Des rumeurs ont également dit que Samsung mettrait les mêmes écrans UTG à la disposition d’autres sociétés prêtes à lancer de nouveaux combinés pliables cette année.

Mais les rumeurs mentionnaient généralement le Fold 3 en relation avec la prise en charge du stylet. Même si le Flip 3 et le Fold 3 peuvent avoir les mêmes panneaux UTG puissants, la prise en charge du S Pen n’est pas dans les cartes pour les deux.

L’avenir. pic.twitter.com/Qk85jd3nCE – Evan (@evleaks) 4 août 2021

Comme vu ci-dessus, une toute nouvelle fuite d’Evan Blass nous montre la prétendue page de précommande pour le Galaxy Z Fold 3 et Flip 3. L’image présente le même rendu de presse Fold 3 et Flip 3 que le leaker fourni dans le passé. Un coup d’œil à l’image vous dira que le Fold 3 obtiendra un stylet, tandis que le Flip 3 comportera un écran externe plus grand.

Mais il y a aussi des petits caractères sur la page de précommande de Samsung qui dit ceci :

L’édition S Pen Fold est vendue séparément et n’est compatible qu’avec le Z Fold 3.

Comme je l’ai déjà mentionné, ce n’est pas une énorme surprise d’apprendre que le Flip 3 ne fonctionnera pas avec le S Pen. Regrouper le S Pen avec le plus petit pliable semble être un problème logistique.

Le S Pen coûte plus cher

Aucun étui ne vous permettrait de les transporter tous les deux dans un seul emballage. Du moins, pas tant que la conception du S Pen est si longue. Et Samsung propose aux acheteurs des étuis qui leur permettront de transporter à la fois le combiné et le stylet. Nous l’avons vu avec le S21 Ultra, et nous avons déjà des fuites de boîtiers pour le Fold 3.

Enfin, ces petits caractères nous indiquent que le S Pen coûte plus cher. Vous devrez donc peut-être payer près de 2 000 $ pour le Fold 3 cette année, mais vous n’obtenez pas de stylet gratuit pour l’accompagner.

