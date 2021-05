Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung pourrait être beaucoup moins cher que prévu – .

Les deux téléphones pliables que Samsung dévoilerait dès juillet sont apparus dans un certain nombre de fuites, confirmant apparemment que le prochain grand événement de lancement Unpacked approche à grands pas. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 semblent déjà plus excitants que les précédents pliables Samsung, et c’est parce que le géant coréen a travaillé sur la résolution des plus grandes plaintes concernant ce facteur de forme de smartphone.

Les téléphones pliables précédents étaient plus fragiles que les combinés traditionnels et beaucoup plus chers. Une pléthore de rapports séparés indique que Samsung apporte diverses mises à niveau aux Fold 3 et Flip 3 pour augmenter la durabilité. Et un tout nouveau rapport de Corée suggère que Samsung envisage également de réduire considérablement le prix d’entrée.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les deux combinés Galaxy Z sont censés comporter des écrans en verre pliables qui seront plus solides que l’année dernière, et les combinés seront également résistants à l’eau et à la poussière. En plus de cela, Samsung aurait peut-être amélioré la qualité de construction d’autres composants et la conception générale pour éviter les dommages accidentels. Samsung a également travaillé sur des étuis pliables pour accompagner les téléphones pliables.

Les rumeurs de Fold 3 et Flip 3 que nous avons vues jusqu’à présent n’ont pas révélé la structure de prix de ces téléphones ni leurs dates de sortie. InfoStockDaily offre des détails de lancement supposés pour le modèle à clapet. Le Galaxy Z Flip 3 sera lancé le 3 août, selon le rapport. Si la date de lancement est exacte, le téléphone peut être introduit au début ou à la mi-juillet, donnant aux acheteurs deux semaines pour précommander le combiné.

Le prix du Flip 3 est plus excitant, si les informations du site sont authentiques. Le pliable pourrait commencer à 990 $, ce qui est plus de 30% moins cher que le prix de 1449 $ de son prédécesseur. À près de 1000 $, le Flip 3 correspondrait au prix de l’iPhone 12 Pro. Le Flip 3 serait toujours cher, mais n’oublions pas que les téléphones Samsung ne conservent pas leur valeur comme le font les iPhones. Le Flip 3 pourrait être encore plus abordable dans les mois suivant le lancement, ce qui se produit généralement avec les produits phares de Samsung Android.

En plus de cela, Samsung organisera sûrement diverses promotions lors des précommandes. La société a également effectué des essais prolongés pour les appareils pliables plus tôt cette année pour donner aux acheteurs plus de temps pour décider. Et Samsung a déjà réduit les téléphones pliables de l’année dernière. Ce sont tous des signes que Samsung cherche à rendre les pliables aussi abordables que possible. Des rapports récents ont indiqué que la société prévoyait de remplacer le Note par des combinés pliables plus chers et d’augmenter les ventes pliables dans le processus.

Si la rumeur de prix du Flip 3 est exacte, nous nous attendons à ce que le Fold 3 soit plus abordable au lancement que ses prédécesseurs. Cependant, il est peu probable que le Fold 3 se vende moins de 1000 $. Le Fold 2 se vend actuellement 1599 $, 400 $ de moins que son prix de lancement l’année dernière. Son successeur devrait être au moins aussi cher dans le meilleur des cas.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.