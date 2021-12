Le Galaxy Z Flip 3 vole des clients parce que les téléphones ordinaires sont ennuyeux

La dernière mise à jour des ventes de Samsung pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 est disponible et dépasse les attentes de toutes les manières possibles. Mais ce n’est pas vraiment impressionnant que Samsung ait vendu quatre fois plus de pliables en 2021 qu’en 2020. Ce n’est même pas impressionnant que ces téléphones aient dépassé les ventes à vie de leurs prédécesseurs en à peine quatre semaines.

Ce qui est impressionnant, c’est que Samsung a commencé à voler des clients d’autres marques parce que, très franchement, ces autres marques sont devenues incroyablement stagnantes.

Les chiffres de vente initiaux montrent que Samsung a vendu environ 2 millions de pliables et est sur le point d’en vendre jusqu’à 10 millions d’ici les débuts du Z Flip 4 et du Z Fold 4 en 2022, mais il s’avère qu’une partie importante de ces ventes provient de personnes. qui étaient autrefois amoureux d’autres marques comme l’iPhone. C’est particulièrement vrai pour le Z Flip 3.

C’est plus qu’une simple mise à niveau

Les propres données internes de Samsung provenant de ses programmes de reprise et d’autres points de données de vente au détail montrent que Samsung a constaté une augmentation de 150 % du nombre de consommateurs qui sont passés d’autres marques par rapport au Galaxy Note 20. De même, ils ont constaté une augmentation de 140 % du nombre de consommateurs qui ont changé de marque. par rapport au Galaxy S21.

Mais, malgré leurs spécifications de pointe, leurs appareils photo primés et leurs efforts pour que le design se démarque parmi le peloton, les gammes Note 20 et Galaxy S21 ne sont toujours que des téléphones à dalle qui sont facilement confondus avec autre chose, surtout lorsqu’ils sont mis en un cas.

Étant donné que le Galaxy Note 20 et le Galaxy S21 sont deux des meilleurs téléphones Samsung, la différence est claire : les consommateurs ne veulent pas simplement une autre mise à niveau des spécifications ennuyeuse. Ils veulent quelque chose d’entièrement nouveau. Pour cette raison, le Galaxy Z Flip 3 attire de nouveaux clients vers les appareils Samsung d’une manière que ni le Note 20 ni le Galaxy S21 ne pourraient jamais.

Jitesh Ubrani, responsable de la recherche d’IDC sur les traqueurs d’appareils dans le monde, déclare : « Samsung se trouve dans une position très favorable car c’est souvent la seule marque avec un boîtier pliable et quelle que soit la coque de l’utilisateur ou la façon dont il tient le téléphone, il est très facile de dire que le consommateur a un appareil très unique à portée de main. C’est un argument de vente clé pour les pliables aujourd’hui et c’est probablement la raison pour laquelle tant d’utilisateurs changent de marque pour Samsung.

Pour la plupart des gens, les objets pliables entrent toujours dans la catégorie « magique », une catégorie qui n’a pas existé dans l’espace des smartphones depuis plus d’une décennie. Je ne peux pas vous dire combien de fois les gens verront le Z Flip 3 de ma femme et resteront bouche bée.

La première question est toujours : « Est-ce que vous venez de plier votre téléphone ? »

Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy, est d’accord pour dire : « Je ne peux pas vous dire à quel point les gens sont encore étonnés de voir mon Fold 3 (ou tout autre pliable) à l’état sauvage ; tout le monde semble extrêmement impressionné par la taille de l’écran.

C’est ce sentiment d’émerveillement que Samsung a capturé avec tant de succès avec le Z Flip 3, en particulier, car c’est un facteur de forme qui ne s’écarte pas trop des normes attendues lorsqu’il est complètement ouvert mais défie complètement les attentes lorsqu’il est plié fermé.

Bien sûr, vous pouvez probablement deviner la prochaine question qu’ils lui posent, n’est-ce pas ? « Aimez-vous? »

La réponse de ma femme, jusqu’à présent, a toujours été : « J’adore ça.

Mais cette réponse ne vient pas d’un sentiment d’euphorie qui découle de l’utilisation quotidienne d’un appareil aussi unique. Non, ce sentiment s’estompera avec le temps à mesure que votre nouveau téléphone pliable brillant deviendra normal et que vous arrêtez de le regarder avec émerveillement chaque fois que vous le pliez et le dépliez.

L’amour pour le Z Flip 3 vient du fait que, une fois plié, il tient dans une poche, un sac à main ou un autre endroit où les téléphones géants d’aujourd’hui ne rentrent tout simplement pas. La meilleure partie est que vous n’avez pas à renoncer à tous les avantages d’avoir un grand écran depuis que l’appareil se déploie et c’est, je pense, exactement pourquoi les gens passent au Galaxy Z Flip 3 en nombre record.

En fin de compte, la plupart des smartphones offriront une expérience similaire. La plupart des smartphones offrent un appareil photo suffisamment performant pour l’utilisateur quotidien, et presque tous les smartphones peuvent exécuter les mêmes applications et jeux sans problème, en particulier dans la gamme de prix premium.

Et c’est un autre domaine où Samsung a clairement fait preuve de leadership parmi la foule. Lancé à 999 $ – soit le même prix qu’un Galaxy S21 Plus – le Z Flip 3 était déjà tout à fait conforme aux attentes des consommateurs pour les téléphones haut de gamme. Non seulement cela, mais les programmes de reprise de Samsung sont au-delà de ce que proposent les autres entreprises.

Comme le dit Ubrani, « avoir un prix comparable à celui d’autres produits phares et proposer d’excellentes offres d’échange a également beaucoup contribué à attirer des clients d’autres marques ».

La division marketing de Samsung a également fait un excellent travail pour mettre le téléphone en valeur, allant même jusqu’à l’inclure dans des émissions de télévision et des films populaires.

Mais combien de temps faudra-t-il avant que d’autres marques rattrapent leur retard ? Sag pense que « 2022 sera certainement l’année où nous verrons beaucoup plus de pliables et une certaine concurrence, en particulier de la part d’OPPO Find N ».

Je suis tout à fait d’accord, en particulier avec le matériel d’OPPO sur le Find N. Mais les entreprises devront commencer à sortir leurs pliables de manière plus internationale, comme Samsung l’a fait, pour rivaliser.

Je dirais également – ​​en particulier dans le cas des pliables de plus grand format comme le Galaxy Z Fold 3 et l’OPPO Find N – que les entreprises vont devoir poursuivre l’innovation logicielle pour que ces facteurs de forme aient un sens. Les pliables à clapet comme le Z Flip 3 sont faciles à vendre en raison des avantages évidents de la taille, mais convaincre les gens qu’ils ont besoin d’une tablette avec eux à tout moment nécessite un peu plus de finesse.

Une fois que cela se produit, il n’est certainement pas difficile d’imaginer un monde où les téléphones pliables sont plus courants que les dalles.

