Le Galaxy Z Flip de Huawei, P50 Pocket, est aperçu dans des teasers et indique des moyens d’être le plus petit flexible | La technologie

Le marché des téléphones pliables semble connaître un sprint vers la fin de l’année, d’abord avec Find N d’OPPO et maintenant avec le P50 Pocket de Huawei. C’est ce qui a été divulgué de lui.

Comme vous le savez, OPPO vient d’annoncer son propre téléphone pliable et, bien qu’il soit un peu tard pour la fête, l’OPPO Find N semble avoir quelque chose de nouveau à apporter sur le marché, quelque chose de clé dans ces premiers stades de l’activité.

Huawei, de son côté, utilise le même téléphone pliable depuis deux ans. C’est-à-dire qu’il est sorti du premier mais ensuite il s’est détendu. Jusqu’à présent, depuis Nous pouvons presque confirmer qu’il existe un nouvel appareil pliable dans la famille Huawei.

Selon les dernières fuites, Huawei travaille sur son propre pliage à clapet pour affronter le Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

L’information assurait que ce nouveau produit serait lancé sous le nom de Mate V, mais il semble que son vrai nom sera : Poche Huawei P50.

Le dernier teaser posté sur le réseau social chinois Weibo dévoile le design du P50 Pocket, qui ressemble un peu au Galaxy Z Flip 3 et au nouveau Motorola Razr. La plus grande différence, cependant, est la texture à l’arrière, qui est probablement conçue pour évoquer des images hivernales.

Pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus sur le modèle, mais le nom Huawei P50 ouvre la porte à certaines attentes. Très probablement, l’appareil a les meilleures spécifications, telles que un processeur Snapdragon 888 et monter 8/12 Go de RAM.

Quant au design final, nous avons un rendu soi-disant filtré qui nous montre à quoi ressemblera le téléphone dans toute sa splendeur, avec deux grands modules arrière, un pour les caméras et l’autre comme écran de notification.

Les débuts de ce Huawei P50 Pocket sont prévus pour la semaine prochaine, le 23 décembre, juste avant les vacances de Noël.