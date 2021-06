Le Galaxy Z Fold 2 a disparu du site Web de Samsung avant le lancement supposé du Galaxy Z Fold 3

in

En dehors des versions récentes des meilleurs téléphones Android bon marché, il y a eu une certaine accalmie sur le marché phare. Cependant, il y a un sentiment d’anticipation croissante avant le lancement du Samsung Galaxy Z Fold 3, qui devrait arriver en août. Habituellement, cela signifie que l’itération précédente resterait disponible à l’achat. Cependant, si vous souhaitez obtenir le Galaxy Z Fold 2 et vivre aux États-Unis, vos options sont limitées.

Plus tôt dans la journée, il a été découvert que si vous essayiez d’acheter le Galaxy Z Fold 2 directement sur le site Web de Samsung, une nouvelle page de destination apparaît indiquant que le “Galaxy Fold n’est plus disponible à l’achat sur Samsung.com”. Le libellé ici est un peu étrange, car le “Galaxy Fold” et le Galaxy Z Fold 2 sont deux produits différents. Cependant, si vous essayez de vous rendre sur la page d’origine du Galaxy Fold, vous êtes dirigé vers les détaillants qui proposent toujours le téléphone pliable d’origine.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le moulin à rumeurs s’est intensifié avant un événement Samsung potentiel en juillet ou août. C’est à ce moment-là que nous nous attendons à voir un essaim de nouveaux produits, notamment le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et la série Galaxy Watch 4 alimentée par Wear OS. Mais le retrait soudain du Galaxy Z Fold 2 du site Web américain de Samsung nous fait nous gratter la tête car l’appareil peut toujours être acheté dans d’autres régions du monde, comme le Royaume-Uni. Si cela avait été fait par erreur, Samsung l’aurait probablement corrigé en à présent. Cependant, le téléphone a également disparu des sites Web respectifs de T-Mobile et Verizon.

Bien que nous soyons ravis de voir ce que le Galaxy Z Fold 3 apporte à la table, ceux d’entre vous qui sont toujours déterminés à choisir l’un des meilleurs téléphones pliables n’ont pas complètement de chance puisque le Galaxy Z Fold 2 est toujours disponible à l’achat auprès de Amazon et Best Buy.

Nous avons contacté Samsung pour commentaires et fournirons une mise à jour une fois que nous en saurons plus.

Sortir avec style

Samsung Galaxy Z Fold 2

Obtenez le meilleur pliable pendant que vous le pouvez

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 reste le meilleur téléphone pliable que vous puissiez acheter aujourd’hui. Il sera bientôt remplacé, mais cet appareil futuriste reste un choix fantastique si vous ne voulez pas attendre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Le coup de foudre est arrivé

Examen du Chromebook Acer 514 : la centrale d’Undercover

Le Chromebook Acer 514 met un Chromebook à clapet classique à la hauteur avec deux mises à niveau importantes : les processeurs Intel Core de 11e génération et les ports Thunderbolt 4. Cela s’ajoute à un Chromebook qui n’éblouira pas comme l’Acer Spin 713 mais fera le travail pour le reste de la décennie.

Obtenir le meilleur cas

Le Galaxy S20 FE est le meilleur téléphone, il mérite donc le meilleur étui

Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE, et l’appareil ne manquera pas de faire tourner de nombreuses têtes. Avec une concurrence féroce sur le marché du milieu de gamme, il est clair que Samsung veut rivaliser, et le S20 FE est fantastique. Si vous choisissez l’un de ces nouveaux appareils géniaux, assurez-vous de l’associer à un étui pour qu’il reste superbe.