Le Galaxy Z Fold 2 obtient une réduction de prix de 200 $ dans le but de rendre les pliables plus abordables

Les smartphones pliables commencent à mûrir, mais ils ne sont en aucun cas accessibles. La plupart des meilleurs téléphones pliables commencent à plus de 1200 $, et ce n’est que pour les modèles moins chers. À moins que vous ne profitiez des accords de reprise, vous cherchez à dépenser un joli centime pour un nouveau facteur de forme qui n’en est encore qu’à ses débuts. Mais Samsung espère adoucir le coup et rendre les smartphones pliables plus accessibles, ce qui fait baisser le prix du Samsung Galaxy Z Fold 2.

Grâce à la nouvelle baisse de prix de 200 $ de Samsung, le Z Fold 2 tombe maintenant sous les 2000 $ pour la première fois. On ne sait pas si Samsung adoptera la même approche sensible aux coûts avec le Galaxy Z Fold 3, donc si vous avez hésité à prendre un smartphone pliable, c’est peut-être le moment de le faire.

Samsung fait également la promotion de son nouveau programme de parrainage pour quiconque possède déjà ses pliables comme le Samsung Galaxy Z Flip. En parrainant un ami avec un code de parrainage unique, vous pouvez lui offrir une réduction supplémentaire de 100 $ sur des produits pliables comme le Galaxy Z Flip 5G ou le Galaxy Fold 2. Lorsqu’ils achèteront l’un de ces appareils, vous recevrez également un crédit de 100 $ qui peut être utilisé pour des produits comme l’excellent Samsung Galaxy Buds Pro ou même certains des meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Fold 2.

Vous pouvez suivre les instructions sur le site Web de Samsung pour découvrir comment vous et un ami pouvez obtenir des réductions et des crédits sur de nouveaux appareils.

