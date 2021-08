Le Galaxy Z Fold 3 a son lot de détracteurs

Eric Zeman / Autorité Android

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est peut-être le meilleur téléphone pliable que nous ayons jamais vu sur papier, en raison de l’amélioration de la durabilité de l’écran, de la résistance à l’eau et de la compatibilité du S Pen. Cela ne fait pas de mal que le téléphone soit en fait un peu moins cher que son prédécesseur.

Tous ces facteurs sont-ils suffisants pour vous convaincre que nous envisageons un excellent appareil ? Nous vous avons demandé si le Galaxy Z Fold 3 est chaud ou non, et voici comment vous avez répondu à la question.

Galaxy Z Fold 3 : Chaud ou pas ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le 11 août et un total de 2 057 votes ont été exprimés jusqu’à présent. Un grand total d’un peu plus de 60% des lecteurs pensent en effet que le Galaxy Z Fold 3 est un appareil chaud. Il semble que les personnes qui ont voté pour cette option soient la majorité silencieuse, car la plupart des commentaires étaient négatifs envers le nouveau pliable de Samsung. Mais quelques commentaires expriment en effet un intérêt pour l’appareil.

Pendant ce temps, un peu moins de 40% des personnes interrogées ne se soucient pas du Galaxy Z Fold 3, votant « non » en conséquence. Les commentaires suggèrent que certains lecteurs sont déçus du système de caméra, du prix et de la mise en œuvre du S Pen.

Il y a cependant une part de vérité dans toutes ces plaintes, car vous regardez des caméras qui n’ont pas beaucoup changé par rapport au Z Fold 2 (à l’exception de la caméra selfie sous l’écran), un prix de 1 800 $ (moins cher que son prédécesseur mais toujours cher) et la mise en œuvre du S Pen qui ne correspond pas à la série Note.

commentaires

PhoenixWitti : Caméras compromises et fonctionnalités Note compromises. Non merci. piensa : Cher, très cher, pour commencer… Je ne suis pas convaincu par l’idée des pliables… du moins pas maintenant… pourquoi ? À cause des charnières… ces choses vont se casser tôt ou tard… mais elles vont se casser. Et après avoir déboursé 1 700 dollars… ça ferait sûrement mal. Bien sûr, les garanties et les vraies réparations fiables ne sont que des illusions, une fois que ça casse, c’est cassé pour toujours… Donc, pas de Samsung, pas cette fois encore…. Je vais aussi attendre le Pixel 6 PRO… et voir comment ça se passe… Karl : Non merci. Regardez à quel point il est épais une fois plié. Je prendrais plutôt un téléphone rollabke. Paul : Pas de stylet inclus en standard. Appareil photo 2019 au mieux. Lourd (2 téléphones lourds) trop cher. Ligne de pliage massif. Non merci. Je regarderai le pixel 6 Pro comme toujours pas de note 21. Samsung, vous vous trompez. Pinhead117 : Je suis mécontent de l’écran de film PET. Cela semble bon marché d’utiliser du plastique à ce prix. Je serais intéressé quand ils développeront un paravent avec du vrai verre trempé et ce le sera éventuellement. Samsung toujours l’innovateur… TheRealCBONE : Si vous venez du Fold2, il n’y a aucune raison impérieuse de mettre à niveau à moins d’avoir absolument l’IPX8, je suppose. Cela étant dit, je viens du 21+ et ma femme a un Fold2, et ce téléphone est génial. Celui-ci fonctionnera superbement pour ce que je veux. Précommandé aujourd’hui et obtenu gratuitement l’étui, le stylo et 2 chargeurs. Stefan Magnusson : Je m’accroche à mon Note 10+ aussi longtemps que je peux. Mais après c’est mon nouveau téléphone

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires ! Que faudrait-il pour que vous achetiez un téléphone pliable ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.