Le Galaxy Z Fold 3 a un matériel incroyable, mais son logiciel est toujours un gâchis géant

Les téléphones pliables sont encore relativement nouveaux dans le grand schéma des smartphones. Mais cela ne signifie pas que certains de ces produits ne sont pas impressionnants. Par exemple, alors que le Samsung Galaxy Z Fold 3 n’est pas une amélioration significative par rapport au Galaxy Z Fold 2 de deuxième génération, le réglage fin que Samsung a fait avec l’appareil est très bien accueilli. Cependant, l’essentiel des ajustements que Samsung a apportés au Z Fold 3 concernaient principalement le matériel. Le logiciel et l’interface utilisateur sont à peu près les mêmes que la version précédente – et c’est malheureux car c’est toujours un peu le bordel.

Oui, Samsung a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités et développé quelques autres également. Mais, lorsque mon collègue indépendant Andrew Myrick a rassemblé ses 12 premières choses à faire avec votre nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3, cela a encore renforcé les sentiments compliqués que j’avais lors de l’utilisation de mon propre Z Fold 3. En termes simples, si vous voulez en tirer le meilleur parti. de votre coûteux téléphone pliable, vous allez devoir faire pas mal de bricolage – et cela ne devrait pas être le cas.

Source : Andrew Myrick / Android Central

Ne vous méprenez pas ; le Z Fold 3 est un appareil fantastique à bien des égards. En fait, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j’ai décidé d’échanger mon Fold 2 contre la nouvelle version. La première raison était que j’avais fissuré l’écran extérieur après une chute sur le béton. L’autre raison était l’amélioration de l’expérience de l’appareil photo sur le Z Fold 3. J’espérais que bon nombre de mes déceptions concernant le logiciel du Z Fold 2 étaient corrigées sur le Z Fold 3. Malheureusement, je me sens toujours un peu déçu.

Le Z Fold 3 est vraiment le téléphone d’un utilisateur expérimenté. Cela signifie-t-il que vous devez être dans ce camp pour profiter de l’appareil – non, ce n’est pas le cas. Mais, si vous ne faites pas partie de cette catégorie, il existe de nombreuses fonctionnalités dont vous ne savez peut-être pas qu’elles sont disponibles ou vous pouvez vous sentir intimidé lorsque vous essayez d’y accéder. De nombreuses fonctionnalités de personnalisation du Z Fold 3 et même de batterie sont manquantes lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, et à moins que vous ne soyez au courant, vous ne connaîtrez peut-être jamais Good Lock.

Source : Chris Wedel/Android Central

Je vais donner une description rapide de ce qu’est le Good Lock de Samsung sans plonger complètement dedans. Cette application contient plusieurs modules que vous devez également télécharger individuellement si vous le souhaitez, ce qui vous permet d’avoir plus de contrôle sur des éléments tels que votre écran de verrouillage, vos notifications, votre thème, etc.

Samsung est l’un des meilleurs OEM à proposer des options de thème pour ses appareils depuis des années. Une grande partie des options de thème qui étaient auparavant hébergées dans le Galaxy Store ont été déplacées dans le parc à thème du module Good Lock, bien qu’avec de nombreuses options et contrôles sur ce que vous pouvez accomplir. Je ne pense pas que déplacer des options de personnalisation plus complexes comme des thèmes dans une application distincte soit nécessairement mauvais. Pourtant, un module qui peut optimiser davantage les applications et la batterie du téléphone pour donner une meilleure autonomie de la batterie ne doit pas être caché.

Si Samsung connaît des moyens d’améliorer la durée de vie de la batterie de votre téléphone, pourquoi ne pas appliquer ces correctifs plutôt que de les masquer dans un module d’une application ?

L’application Good Guardian de Samsung est conçue pour essayer d’améliorer la durée de vie de la batterie de votre téléphone. Cinq modules distincts doivent être téléchargés, chacun avec sa propre fonction, donnant plus de perspicacité et essayant d’aider votre batterie à durer plus longtemps. J’applaudis Samsung pour cette offre, mais si l’entreprise sait que ce sont des choses qui peuvent améliorer la batterie du téléphone, pourquoi y a-t-il autant de cerceaux que l’utilisateur doit franchir pour les trouver ?

Peut-être que ces applications et modules pour ajuster le Z Fold 3 sont un moyen de nettoyer le menu des paramètres. Si c’est le cas, il y a encore un long chemin à parcourir. Parce que le menu des paramètres de Samsung n’a jamais manqué d’options, même si pendant un court moment, il s’est un peu amélioré. Le nombre d’options dans les paramètres peut aller jusqu’à 22 boutons initiaux après l’ouverture du menu des paramètres. Certains de ces choix sont les thèmes, la batterie, l’écran de verrouillage et d’autres qui ont encore plus de sous-menus si vous téléchargez leurs modules pour Good Lock.

Source : Chris Wedel/Android Central

Bien sûr, ouvrir chaque bouton donne un déluge d’options avec ce choix, et certains d’entre eux ont aussi des couches. Ne vous méprenez pas ; Je suis pour le choix. Mais l’organisation du menu des paramètres est une catastrophe. Il semble que même Samsung le sache, car une fois que vous appuyez sur l’une des 22 options initiales, après tous les choix pour cette option, un menu en bas indique Vous cherchez autre chose ? avec des paramètres qui ne figurent pas dans ce menu, mais qui sont ceux que vous recherchez peut-être.

Il serait plus logique d’avoir un menu fixe avec des paramètres de base et avancés ayant chacun leurs propres zones. Cela rendrait les options les plus couramment utilisées rapides et faciles à trouver, avec les choix les plus approfondis et les plus puissants des utilisateurs dans leur propre domaine. Cela permettrait également à de nombreux choix séquestrés dans Good Lock d’avoir une maison sur le téléphone dès le début, sans avoir besoin de télécharger une application ou des modules séparés.

Organiser et configurer le Galaxy Z Fold 3 comme vous le souhaitez est une entreprise plus complexe qu’un smartphone classique – et c’est nul.

Une autre chose dont on ne parle pas assez avec ces téléphones pliables est l’organisation. Je sais que certaines personnes ne se soucient peut-être pas trop de la configuration de leur téléphone ; tout ce qu’ils ont besoin de savoir, c’est où se trouvent l’application téléphonique, leur application SMS et peut-être le courrier électronique – et le reste est un jeu de dés. D’un autre côté, certains configurent chaque téléphone de la même manière. Cela inclut les écrans d’accueil, les widgets et les dossiers – je fais partie de cette dernière catégorie.

Sur un téléphone avec deux écrans complètement différents avec des proportions différentes, cela présente de nouveaux défis. C’est un autre domaine dans lequel Samsung doit faire mieux. Hors de la boîte, l’écran extérieur et l’écran intérieur principal sont traités comme deux téléphones indépendants. Vous devez donc configurer et organiser chaque écran séparément. Pour certains, une organisation différente pour chaque écran est préférée en raison de la façon dont ils peuvent utiliser chaque écran. Mais pour d’autres, ces différences de mise en page peuvent être déroutantes et désorientantes.

Source : Chris Wedel/Android Central

J’utilise la mémoire musculaire pour trouver où se trouve chaque application dans son dossier approprié, et quand cela change, c’est très frustrant. Oui, je peux et je prends le temps de créer les mêmes dossiers et processus d’organisation sur chaque écran. C’est quelque chose que Samsung peut résoudre. Malheureusement, la seule option vraiment organisationnelle offerte par Samsung est de refléter l’écran extérieur sur l’écran principal. En théorie, c’est bien — en pratique, pas tellement.

Lorsque la mise en miroir de l’écran de couverture est activée, elle fait exactement ce que le nom du paramètre suggère – elle reflète tout ce qui est configuré sur l’écran extérieur sur l’écran intérieur. Il crée essentiellement un lien pour la façon dont vous organisez cet affichage externe, du dossier et des applications qu’il contient aux widgets, à l’affichage principal. Ce lien reste actif, ce qui signifie que si vous ajoutez un widget ou un dossier à l’affichage de la couverture, il sera reflété sur l’affichage interne. Mais, non seulement la configuration est reflétée sur l’écran principal, mais une séparation virtuelle du grand écran est créée pour correspondre au rapport d’écran de l’écran extérieur.

Par exemple, vous ne pouvez pas développer un widget pour couvrir plus d’espace d’écran sur l’affichage interne car il ne reconnaît plus la taille de l’écran comme étant un seul grand écran. Il est maintenant virtuellement divisé en deux écrans, le rapport étant désormais observé par l’interface utilisateur comme étant le même que celui de l’écran extérieur. Ce serait bien de mettre en miroir les deux affichages, puis une fois les dossiers et l’organisation plus chronophage terminés, désactivez le lien. Mais la désactivation de la fonction miroir restaure la disposition utilisée avant l’activation du paramètre.

La situation du clavier sur le Galaxy Z Fold 3 est moins un problème logiciel pour Samsung qu’il s’agit d’autres applications qui doivent s’organiser.

Au sujet des circonstances malheureuses de la façon dont le Galaxy Z Fold 3 de Samsung gère les écrans intérieur et extérieur, parlons de la situation du clavier. Bien qu’il existe des applications de clavier bien pires que celles de Samsung, il existe de bien meilleures applications de clavier pour Android. Le problème est qu’aucun d’entre eux ne peut reconnaître qu’un téléphone est passé d’une configuration de téléphone standard à une taille de tablette comme le fait l’application clavier de Samsung.

Mon clavier de prédilection est le Gboard de Google, car il fait un travail fantastique de transcription voix-texte et il reconnaît mieux les gestes de balayage que les autres options. Mais il n’y a pas d’option pour une disposition de touches partagées pour le clavier lorsqu’il est sur un écran grand format. Au lieu de cela, lorsque le téléphone est déplié, vous obtenez simplement un clavier plus grand. Bien qu’il soit moins confortable que ce que propose le clavier Samsung, j’en souffrirai car les avantages l’emportent sur les inconvénients.

Source : Chris Wedel/Android Central

Bien que Samsung ait fait un meilleur travail de redimensionnement des applications pour mieux fonctionner sur le plus grand format de l’écran interne, beaucoup ne semblent toujours pas tout à fait corrects. Encore une fois, ce problème incombe à la fois à Samsung et aux développeurs d’applications à résoudre. Mais, Samsung sait qu’il ne peut pas attendre que chaque développeur réoutille son application pour qu’elle fonctionne pour les quelques téléphones pliables sur le marché s’il veut pousser ce facteur de forme vers le grand public.

Ces hoquets logiciels, frustrations et autres bizarreries m’éloigneront-ils du Z Fold 3 – non, absolument pas. Parce qu’au final, j’adore avoir un appareil à double facteur de forme dans ma poche. L’expérience de l’appareil photo améliorée, l’ajout de résistance à l’eau et le protecteur d’écran nettement meilleur sur l’écran principal font du Z Fold 3 un téléphone presque parfait pour moi. Une fois que Samsung, ou un autre fabricant – toussez Google Pixel Fold – pourra créer un écran pliable plus durable, ajouter une résistance à la poussière et améliorer l’expérience logicielle – alors ce sera parfait.