Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung pourrait être beaucoup moins cher que prévu – .

Avec environ deux mois avant que Samsung dévoile les pliables de cette année, les rumeurs sur les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 ne manquent pas. Les deux combinés rejoindront le Galaxy S21 FE lors d’une conférence de presse Unpacked en août, qui aurait été réservée à l’introduction de la nouvelle Note. Il n’y a pas de nouvelle note cette année, que Samsung aurait abandonnée. La pénurie actuelle de puces est l’excuse officielle de la décision de Samsung, bien que le fabricant coréen de téléphones soit en train de reconsidérer l’avenir de la note.

Le passage du Galaxy Note aux pliables Galaxy Z semble naturel. Des rapports antérieurs indiquaient que Samsung pourrait chercher à augmenter ses revenus en vendant plus de combinés pliables cette année, même s’il n’y a pas de Note 21 dans les magasins. Les rumeurs jusqu’à présent cette année suggèrent que les nouveaux appareils pliables de Samsung répondront à deux préoccupations majeures concernant ce facteur de forme, et un nouveau rapport semble indiquer que Samsung pourrait être en effet prêt à réparer le pire des appareils pliables : le prix.

Les téléphones pliables souffrent de deux problèmes graves. Tout d’abord, elles sont plus chères que les versions traditionnelles des smartphones. Deuxièmement, ils sont plus fragiles. Payer plus cher pour un téléphone avec des pièces mobiles fragiles n’est pas la meilleure proposition pour la plupart des acheteurs de smartphones à la recherche de combinés haut de gamme.

Mais les nouveaux Fold 3 et Flip 3 pourraient résoudre ces deux problèmes. Plusieurs rapports ont affirmé plus tôt cette année que Samsung travaillait sur des améliorations de la durabilité pour les deux appareils. Ceux-ci incluent un couvercle en verre UTG plus résistant qui apportera la prise en charge du stylet S Pen au stylet, ainsi qu’une certification de résistance à l’eau et à la poussière.

Une rumeur disait il y a quelques semaines que Samsung était également prêt à apporter des ajustements de prix significatifs aux tout nouveaux pliables. Le Flip 3 pourrait commencer à environ 1 000 $, ce qui est le nouveau prix « normal » pour les appareils haut de gamme comme l’iPhone 12 Pro. Le Galaxy S21 Ultra est encore plus cher que cela, à 1 199 $.

Le Flip original a commencé à 1 380 $ au début de 2020. Le Galaxy Z Fold a commencé à 1 999 $ l’année dernière.

Un tout nouveau rapport de SamMobile affirme que Samsung envisage de réduire les prix du Fold 3 et du Flip 3 de 20 %. Cela placerait les prix de départ du Flip 3 et du Fold 3 à environ 1 100 $ et 1 599 $, respectivement. Ces prix peuvent être hors de portée pour certains consommateurs, mais ils sont bien meilleurs que les prix de départ de l’année dernière. Samsung offre généralement de nombreuses incitations pour réduire le coût initial des nouveaux appareils, et les nouveaux pliables devraient bénéficier du même traitement.

Samsung a montré plus tôt cette année qu’il était prêt à étendre considérablement les essais gratuits pour les téléphones pliables et a déjà réduit les prix des modèles actuels. Ce sont des indications que Samsung vise en effet à convertir davantage d’acheteurs à ses appareils pliables.

Réduire les prix d’entrée de son dernier téléphone pliable aiderait également Samsung à tenir la concurrence à distance. Le tout nouveau pliable de Huawei n’a peut-être pas un grand avenir hors de Chine, mais Samsung doit s’inquiéter des nouveaux entrants prêts à offrir aux acheteurs des pliables plus abordables. Xiaomi a lancé son premier pliable il y a quelques mois, à un prix d’environ 1 600 $ sur les marchés où il est disponible.

