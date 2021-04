Le Galaxy Z Fold 3 pourrait inclure la meilleure fonctionnalité d’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max

Avec le Pixel 5 doté d’un matériel d’appareil photo vieux de plusieurs années, la famille Samsung Galaxy S21 est sur le point de prendre la première place pour le meilleur appareil photo Android. À certains égards, le S21 a dépassé le Pixel, ne laissant que l’iPhone 12 Pro Max comme les deux grands chiens du meilleur appareil photo pour smartphone dans l’ensemble. Cependant, il semble que Samsung se prépare à apporter une nouvelle technologie au Samsung Galaxy Z Fold 3 ou au Galaxy S22 de l’année prochaine.

Une nouvelle rumeur fait son tour, gracieuseté de Yogesh (via XDA Developers), suggérant que Samsung et Olympus se sont associés pour un nouvel objectif d’appareil photo qui pourrait bientôt arriver. La rumeur a ensuite été corroborée par le fameux leaker IceUniverse, puis par GalaxyClub. Selon Yogesh, Olympus a été le premier à déclencher des discussions sur la collaboration avec Samsung sur un futur capteur d’appareil photo, et les entreprises travailleraient sur un accord.

En ce qui concerne ce à quoi vous devez vous attendre, ce nouvel objectif de caméra serait doté d’une technologie similaire à l’iPhone 12 Pro Max d’Apple. Sensor-Shift a été introduit avec le 12 Pro Max sur son objectif de caméra grand angle. Avec cette technologie, le capteur de la caméra est stabilisé au lieu de se prêter lui-même, ce qui offre une meilleure qualité d’image, ainsi qu’une stabilisation nettement améliorée.

Si Olympus et Samsung sont en effet actuellement en pourparlers pour un partenariat, ce ne serait pas la première fois qu’un fabricant de téléphones et un fabricant d’appareils photo travailleraient ensemble. Plus récemment, Hasselblad s’est associé à OnePlus sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, et plus particulièrement, nous avons vu Huawei s’associer à Leica pour ses caméras.

Si l’on en croit les premiers rapports, Samsung pourrait lancer à la fois le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 2 dès juillet. Cela pourrait potentiellement rendre difficile l’ajout d’un nouveau capteur de caméra au Z Fold 3, car l’appareil est probablement déjà dans ses dernières étapes avant d’être envoyé en production de masse. Cependant, Yogesh suggère que nous pourrions voir une “édition spéciale Fold”, ou que l’appareil photo pourrait être inclus l’année prochaine avec le Galaxy S22.

