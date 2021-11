Le Galaxy Z Fold 4 fait face à une concurrence accrue des pliables abordables

Un rapport publié plus tôt cette semaine indiquait que Google avait annulé le Pixel Fold dans sa forme actuelle. Google pourrait encore sortir un combiné pliable de première génération en 2022, mais ce ne serait pas avant la seconde moitié de l’année. À ce moment-là, le combiné sera probablement en concurrence avec les prochains pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4, qui sont probablement en cours de développement pour un lancement à l’été 2022. La pression du Fold 3 actuel pourrait être la raison pour laquelle Google a abandonné son projet de sortir le Pixel Fold de première génération cette année.

Mais 2022 pourrait offrir une concurrence encore plus féroce dans cet espace, car plusieurs fabricants de smartphones pourraient dévoiler leurs nouveaux combinés pliables. Ces appareils offriront non seulement du matériel compétitif, mais ils offriront également de meilleurs prix, mettant une pression supplémentaire sur Samsung.

La grande poussée pliable de Samsung se poursuivra

Samsung a réalisé deux choses avec le Galaxy Z Fold 3 et le Flip 3 plus tôt cette année. Les appareils sont beaucoup moins chers et durables qu’avant. C’est-à-dire que vous ne vous inquiétez peut-être pas autant de la casse des téléphones pliables après avoir payé une fortune pour eux. Les téléphones pliables sont toujours plus fragiles que les facteurs de forme classiques, mais Samsung nous a fait oublier ses premiers mésaventures Fold.

Le gros pari de Samsung sur les pliables a porté ses fruits cette année. La société a sacrifié les ventes de billets dans une tentative évidente de vendre les plus chers Fold 3 et Flip 3. Et la société a laissé entendre dans son dernier rapport sur les résultats que la stratégie a porté ses fruits. Il est trop tôt pour annoncer les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4, mais Samsung a déclaré qu’il souhaitait continuer à être le leader de « l’intégration des pliables sur le marché ».

La seule façon d’y parvenir est de lancer des appareils concurrents que les gens peuvent se permettre. Samsung est toujours très conscient que les téléphones pliables sont chers, malgré les baisses de prix. C’est pourquoi Samsung permet aux utilisateurs d’échanger jusqu’à quatre appareils contre un nouveau pliable, qu’il s’agisse du Fold 3 plus cher ou du Flip 3. étonnamment abordable.

Ce dernier correspond au prix de l’iPhone 13 Pro. C’est ce que signifie abordable dans l’espace pliable en ce moment. C’est encore très cher pour les acheteurs qui ne recherchent pas d’appareils phares. Et le Flip 3 n’est pas exactement un vrai concurrent de l’iPhone 13.

Les mystérieux rivaux du Galaxy Z Fold 3

La note de Display Supply Chain Consultants (DSCC) du début de la semaine a souligné que Google avait mis en conserve les plans Pixel Fold actuels, car il pensait que le pliable n’était pas aussi compétitif qu’il devrait l’être. Les rumeurs précédentes ont mis en évidence le matériel de l’appareil photo comme une déception potentielle du Pixel Fold.

Mais les experts du DSCC ont nommé dans le même rapport plusieurs fournisseurs chinois de smartphones qui lanceront bientôt des combinés pliables. Ce sont Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei et Honor. On ne sait pas quand ils lanceront de nouveaux combinés pliables, mais nous ne nous attendons pas à de nouvelles annonces cette année. Il est trop tard pour profiter des fêtes de fin d’année. Les pénuries de puces et la crise des expéditions compliqueraient encore les choses.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant de voir le prolifique leaker Samsung Ice Universe s’attaquer à l’avenir des pliables. Le leaker n’a jamais hésité à critiquer les plans de Samsung, et il a livré une autre tirade visant les plans Fold de Samsung.

Si Samsung n’améliore pas le pli, je n’achèterai pas le Galaxy Z Fold4, car j’ai récemment découvert que les plis du Fold3 sont plus graves que le Fold2, ce qui affecte grandement l’expérience visuelle. – Univers de glace (@UniverseIce) 17 novembre 2021

Il a signalé un problème que Samsung doit corriger l’année prochaine, et c’est le pli du Galaxy Z Fold 4. Il s’est rapidement tourné vers ses rivaux, soulignant que l’année prochaine nous apportera une concurrence renouvelée dans le secteur des téléphones pliables.

Les premiers teasers

Il a souligné que le Huawei Mate X2 pourrait être un grand rival du Fold 4, avec un pli plus petit, un écran plus large et un meilleur matériel de caméra. Il y a cependant une mise en garde avec Huawei. L’entreprise ne peut pas fabriquer suffisamment d’appareils phares et ne peut pas exécuter la version d’Android de Google.

Dans la même série de tweets désormais supprimés, l’initié a également noté que davantage de vendeurs de smartphones chinois produiraient bientôt davantage de produits de type Fold. Ces appareils auront une « conception raisonnable » et des « technologies plus de pointe ». Les pliables sans nom seront également proposés à des prix inférieurs à ceux de Samsung. Le bailleur a taquiné qu’au moins cinq modèles sont en préparation.

Si Samsung espère rester invaincu, le seul moyen est : la compétitivité des produits n°1

Soyez courageux d’abandonner le profit élevé temporaire, gardez le cœur de l’utilisateur, pas seulement pour garder l’argent. (Ce sujet est terminé) – Univers de glace (@UniverseIce) 17 novembre 2021

Ice n’a identifié aucun rival de Fold 4, mais nous avons un nouveau teaser. Le responsable marketing de Realme, Xu Qi Chase, a publié sur Weibo un message qui taquine les appareils 2022. Il a déclaré que les technologies telles que les caméras sous-écran et les appareils pliables vont encore mûrir. Cela dit, l’exécutif n’a pas proposé de délai pour une sortie de téléphone pliable Realme.

Le Galaxy Z Fold 3 est le premier téléphone pliable à disposer d’un appareil photo sous l’écran, une conception que Samsung utilisera probablement pour le Fold 4 l’année prochaine.

Realme fait partie du groupe BBK qui possède également Oppo, OnePlus et Vivo. Il est probable que Realme ne sera pas la seule entreprise BBK à fabriquer des téléphones pliables dans les années à venir.