Le galeriste de longue date de Seattle et l’équipe de vétérinaires techniques offriront aux artistes et aux collectionneurs un portail NFT organisé

Une image tirée de l’animation «Savage Love» des artistes de Seattle, Electric Coffin. L’œuvre sera proposée sous forme de jeton non fongible (NFT) via un nouveau site appelé Phosphene. (Image de cercueil électrique)

Un leader de longue date de la scène artistique physique de Seattle s’essaye au monde numérique des NFT et fait équipe avec un vétéran de la technologie pour créer une approche organisée du phénomène à la mode.

«Je suis toujours intéressée par ce que font les enfants», a déclaré Kirsten Anderson, qui a fondé la galerie Roq La Rue en 1998 comme un espace pour ce que l’on appelait alors la scène artistique montante «Low Brow». Elle a dit qu’elle ne voyait pas venir les NFT, mais qu’elle attendait qu’un nouveau mouvement artistique arrive et lui fasse sentir qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait.

«Ça y est», a déclaré Anderson.

Elle lance Phosphene, un portail en ligne qui sera une sorte de galerie, avec une curation d’experts. Phosphene s’efforcera de mettre en relation des artistes légitimes avec des collectionneurs sérieux et de couper à travers les marchés NFT surpeuplés qui abritent une étendue infinie d’art numérique de différents niveaux de compétences et de prix.

Anderson est en partenariat avec Art Min, un investisseur, consultant, vétérinaire de Microsoft et ancien vice-président de l’impact pour le Pal. G. Allen Family Foundation, où il a dirigé des projets liés à la faune, à la santé des océans, au développement communautaire, aux arts, à l’éducation et au changement climatique pour le regretté cofondateur de Microsoft et philanthrope milliardaire.

«J’ai toujours eu de l’énergie lorsque les règles n’ont pas encore été écrites et j’essaie non seulement d’établir les règles, mais aussi d’amener la communauté existante avec elle pour le trajet», a déclaré Min. «Dans ce cas, qu’il s’agisse de galeries comme Kirsten ou de collectionneurs qui n’ont pas de portefeuille crypto, je pense qu’il y a une opportunité vraiment excitante de combler ce fossé et de créer plus de valeur qu’un simple JPEG ou une expérience multimédia.»

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont apparemment passés en peu de temps du stade de «qu’est-ce qu’ils sont?» la curiosité de «bien sûr, il a vendu pour cela» résoudre. Les jetons sont des certificats de propriété virtuels qui sont enregistrés dans le cadre d’un réseau informatique blockchain et ont déclenché un engouement parmi les collectionneurs et les passionnés de crypto-monnaie. Les mèmes Internet aléatoires, les cartes à collectionner, les faits saillants de la NBA, les articles de presse, les tweets et les illustrations numériques sérieuses font partie des articles auxquels une authenticité numérique unique est attribuée et vendus pour des sommes à couper le souffle.

Kirsten Anderson, propriétaire de longue date de Roq La Rue, une galerie d’art de Seattle. (Photo de Roxanna Walitzki)

Anderson elle-même admet qu’elle s’est réveillée pour la première fois lorsque l’artiste numérique Beeple a vendu aux enchères un NFT chez Christie’s pour 69 millions de dollars et a bouleversé le monde des beaux-arts.

«Il m’a fallu un certain temps pour comprendre ce qui se passait avec les NFT. J’ai pu voir très rapidement que cela allait changer le paysage de l’art à l’avenir », a déclaré Anderson. «Voir tout le grondement autour des arts numériques commencer à avoir une plate-forme plus viable, à prendre au sérieux dans le monde des beaux-arts, c’était très excitant pour moi.»

Bien que le contenu NFT ne manque pas pour le moment, il existe également un nombre toujours croissant de marchés visant à se positionner comme le guichet unique. L’objectif de Phosphene est d’aider les artistes à entrer dans l’espace et à se placer sur les bons marchés, avec la durabilité comme une considération clé.

Les impacts environnementaux de l’engouement sont une préoccupation majeure en raison des émissions de carbone associées à la puissance de calcul requise par la blockchain. L’expérience artistique d’Anderson comprend une pause notable en 2016 lorsqu’elle a fermé Roq La Rue pendant deux ans pour se concentrer sur un projet de conservation de la faune Creatura. Min a déclaré qu’il y avait une opportunité de réécrire les règles sur la façon dont une entreprise à but lucratif pourrait réussir en s’appuyant sur des éléments tels que le climat et la durabilité en intégrant cela dans le modèle commercial et la charge de travail.

Art Min pense que les NFT auraient été dans l’allée de Paul Allen. Son ancien patron «adorait vraiment l’idée de connecter les gens à différentes expériences. Il aurait été vraiment intéressé et enthousiasmé par cette transition. (Photo gracieuseté d’Art Min)

«Il y a évidemment les gros gars qui aspirent l’air de la pièce et attirent les gens de haut niveau», a-t-il déclaré à propos des marchés NFT. «Mais il y en a aussi de très bons qui sont meilleurs pour la planète – ils sont plus efficaces, ils sont en fait plus conviviaux pour la communauté et ce sont ceux que je trouve vraiment excitants.»

Phosphene travaillera avec un certain nombre de conseillers dans les domaines de la technologie, de la durabilité, du climat, des arts et de la culture, qui, a déclaré Min, veilleront à ce que Phosphene soit connecté aux meilleurs projets à tout moment, qu’il s’agisse de crédits de compensation de carbone de haute qualité ou de projets de capture de carbone. , ou d’autres projets de durabilité. Phosphene s’appuiera sur ce processus d’examen par les pairs et sur la validation de l’endroit où il allouera de l’argent pour les efforts futurs.

Et Anderson a déclaré que Phosphene sera une plate-forme et une voix attirant l’attention sur les artistes – plutôt que de simplement les jeter à la dérive «en pleine mer, si vous voulez», a-t-elle déclaré en faisant un clin d’œil au plus grand et au plus ancien marché NFT.

Anderson et Min voient également le Phosphène comme une opportunité de mieux mélanger les mondes de la technologie et des beaux-arts. Elle dit que c’est une conversation que les institutions artistiques tentent de comprendre.

“C’est une telle ville technologique, comment pouvons-nous intéresser les gens aux beaux-arts ici à Seattle? Je pense que c’est la voie à suivre à 100% », a déclaré Anderson. «Les techniciens comprennent l’achat d’objets dans le monde numérique. Cela a du sens pour eux.

Elle pense que les collectionneurs traditionnels d’art physique pourraient être un peu plus intéressés par l’achat d’art numérique maintenant qu’il existe un processus d’authentification, une propriété et une valeur de revente.

«Cela ouvre des voies pour que les deux parties explorent encore plus l’art, ce qui signifie que les artistes peuvent vraiment devenir fous et commencer à créer des choses vraiment innovantes», a déclaré Anderson.

Une adresse cryptographique de marque Phosphene sera utilisée sur les NFT qui sont placés sur différents marchés. Comme une galerie traditionnelle, Phosephene prendra une part de toute vente.

Le tout est lancé lundi. Les NFT des artistes de Seattle, Electric Coffin, apparaîtront sur le site mercredi et la semaine prochaine inclura une baisse des collaborateurs Ben Ashton & Flux Pavillion.

(Image de cercueil électrique)

Electric Coffin est Duffy De Armas et Stefan Hofman, un studio qui utilise une variété de médiums pour présenter ce qu’ils considèrent comme une sorte d ‘«archéologie visuelle», disséquant, distillant et réinterprétant des éléments de notre vie quotidienne.

Electric Coffin a eu du succès sur le marché commercial et a réalisé plusieurs installations pour de grandes entreprises technologiques ainsi que de nombreuses installations publiques. Le couple, avec leur studio de design House of Sorcery, a créé des travaux pour Amazon, Facebook, T-Mobile, Zillow Group, Microsoft et plus encore.

«En tant qu’artistes contemporains, nous nous sentons pertinents et capables de poursuivre notre dialogue avec la société, nous devons intégrer des éléments numériques et technologiques dans notre travail», a déclaré De Armas.

Notre travail a toujours été un mélange de numérique et de fait à la main, donc le ramener dans un format final qui est un fichier numérique en mouvement est vraiment amusant.

Pour Phosphene, Electric Coffin propose des œuvres animées basées sur leur travail actuel.

«Notre travail a toujours été un mélange de numérique et de fait à la main, donc le ramener dans un format final qui est un fichier numérique en mouvement est vraiment amusant», a déclaré De Armas. «Nous expérimentons également des ‘autocollants numériques’ 1/1 et en édition ouverte. Essayer de trouver le juste équilibre d’accessibilité et encore une expression précieuse pour nos collectionneurs. »

Il a dit que travailler avec Phosphene est vraiment la seule raison pour laquelle ils se sentent en confiance pour plonger dans le monde des NFT.

«Kirsten est une curatrice incroyable et a toujours été un défenseur des responsabilités écologiques», a déclaré De Armas. «Le fait de savoir qu’elle et Art font tout ce qu’ils peuvent pour créer un impact positif de l’achat de NFT résout de nombreux problèmes écologiques que nous avions en participant.