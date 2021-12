Le Game Boy RPG ‘Dragonborne’ de 2021 obtient une version DX de fantaisie pour Game Boy Color

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les fans de rétro se souviendront peut-être Dragonborne, un nouveau RPG sorti pour le bon vieux Game Boy plus tôt cette année. Du studio indépendant Spacebot Interactive, le jeu propose un système de combat au tour par tour, des améliorations à collecter et de nombreux ennemis à vaincre – et le meilleur pour les collectionneurs était qu’il était livré sur une véritable cartouche physique Game Boy.

Maintenant, Spacebot Interactive a annoncé qu’une nouvelle version mise à jour du jeu, appelée Dragonborne DX, sortira sur Game Boy Color. Tout comme la dernière fois, le jeu arrivera sur une cartouche physique pour votre matériel d’origine, et on nous dit qu’il restera également compatible avec le Game Boy d’origine.

La nouvelle version DX du jeu bénéficierait de graphismes améliorés, de mécanismes de jeu améliorés, d’une bande-son remasterisée et d’un nouveau contenu bonus, qui seront sans aucun doute très tentants pour tous ceux qui ont raté la version originale.

Aucun détail de précommande n’a encore été partagé pour celui-ci, mais vous pouvez vous inscrire pour être informé de toute mise à jour sur le site Web de Spacebot.