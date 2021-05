Le Game-Changer de mon entretien exclusif avec l’ancien président Donald J. Trump .

par Wayne Allyn Root, mairie :

Il y a quelques jours, j’ai eu l’honneur de passer du temps avec l’ancien président Donald Trump pour une interview exclusive en tête-à-tête dans mon émission de radio diffusée à l’échelle nationale, “Wayne Allyn Root: Raw & Unfiltered” sur USA Radio Network.

Avant d’aborder le changement de jeu le plus important de cette interview, j’aimerais clarifier une chose. Le simple fait d’avoir cette interview prouve à quel point les démocrates, les libéraux et divers imbéciles marxistes se trompent sur l’Amérique. La plupart des démocrates d’aujourd’hui détestent l’Amérique et s’agenouillent dans l’hymne national. Ils ne trouvent que des reproches à l’Amérique. Ils voient notre histoire comme négative. Ils voient notre pays comme «raciste». Ils voient une Amérique qui retient les gens. Leur verre est toujours à moitié vide.

Mon verre est toujours à moitié plein. J’aime l’Amérique. Je vois l’exceptionnalisme américain. Je vois un pays qui élève tout le monde (du moins tous ceux qui le veulent). Je vois un pays rempli d’opportunités et de mobilité. Je vois le plus grand pays de l’histoire du monde, jamais béni par Dieu.

Et je viens de prouver que ma vision de ce pays est la bonne. Je suis un col bleu SOB (fils de boucher) d’une impasse à la frontière du Bronx. Mon père le boucher portait un tablier blanc avec des taches de sang au travail. Je suis juif, ce qui me fait faire partie d’un petit groupe minoritaire qui a été confronté à une haine et à une discrimination énormes. Pourtant, j’étais là, à interviewer l’ancien président des États-Unis, en tête-à-tête. Uniquement en Amérique.

Je suis la preuve vivante de la grandeur de l’Amérique. Qui serait assez stupide pour vouloir changer ÇA ? Seuls les démocrates. Ce sont les personnes les plus stupides et les plus ignorantes, ignorantes et dangereuses de la planète Terre. Nous devrions tous nous éloigner des démocrates – avant qu’ils ne transforment l’Amérique en un foutoir socialiste.

Maintenant, à mon entretien. Nous avons couvert une tonne de sujets importants – y compris les élections truquées et volées, COVID-19, la Chine et la chasse aux sorcières contre Trump.

Mais tout cela n’est rien en comparaison de l’idée la plus importante qui est ressortie de notre conversation. Une solution. Un moyen de sauver l’Amérique. Une façon de reconquérir l’Amérique.

Un changeur de jeu.

Trump semblait être fasciné par mon idée. Il ne l’avait clairement jamais entendu auparavant. Mais Trump n’était pas le seul à aimer l’idée. J’ai reçu des milliers d’e-mails et de SMS pendant la nuit. Et pratiquement tous ont dit que cette idée était brillante et pouvait changer le cours de l’histoire. Cette idée suscite à nouveau l’enthousiasme et la motivation des conservateurs. Alors, je sais que j’ai touché une corde sensible.

Êtes-vous prêt à l’entendre? Êtes-vous prêt à changer l’histoire ?

Je veux que Trump se présente pour un siège à la Chambre en 2022. Choisissez un district républicain à gagner en Floride – où le président est aimé. Je promets que plus de 74 millions d’électeurs de Trump seront excités. Ils feront du bénévolat, feront des dons, feront passer le mot et, oui, beaucoup iront dans votre district en Floride pour vous aider à vous élire, Monsieur le Président.

Il ne s’agit pas d’un siège à la Chambre. Avec Trump faisant campagne et menant la bataille, les républicains remporteront la victoire en 2022 avec le plus grand taux de participation électorale du GOP de l’histoire. Nous gagnerons un glissement de terrain du GOP House de 40 à 60 sièges, comme en 2010 et 2014.

Maintenant, à la partie importante de mon plan. Le Congrès du GOP élit ensuite Trump comme président de la Chambre – le deuxième poste le plus puissant d’Amérique. À partir de cette plate-forme, Trump dirige Washington, DC, pour les deux prochaines années. Il est le pire cauchemar du président Joe Biden.

Le président de la Chambre Trump peut ouvrir une douzaine d’enquêtes pénales contre Biden. Il peut diriger la destitution de Biden (ce serait-ce ironique ?). Il peut bloquer chaque facture Biden. Il arrêtera net le programme Biden.

Et n’oubliez pas, le président de la Chambre Trump peut s’asseoir derrière Biden pour chaque discours sur l’état de l’Union. J’ai hâte de regarder ça.

J’ai dit à Trump qu’il deviendrait un héros folklorique américain. Sa légende va encore grandir. Sa marque et ses actions domineront la politique de Washington jusqu’en 2024. À partir de cette plate-forme, le héros populaire Trump remporte à nouveau la présidence en 2024 – après avoir d’abord sauvé l’Amérique de la catastrophe de Biden.

