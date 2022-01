Le Game Pass ne remplace pas l’achat de jeux, dit Spencer

Le directeur de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que même si le Game Pass se développe rapidement, il n’est pas prêt à remplacer les personnes qui achètent des jeux.

S’adressant au podcast Sway du New York Times, l’exécutif a déclaré que son activité de « transaction » – c’est-à-dire l’achat d’un jeu – est encore plus importante que l’abonnement pour le moment. Lorsqu’on lui a demandé si Spencer définirait Game Pass comme un Netflix pour les jeux, le CVP de Microsoft a accepté, tout en ajoutant que les utilisateurs peuvent acheter tout ce qu’ils diffusent en continu.

« Je dirais que la différence pour nous réside dans le modèle commercial de – vous pouvez acheter tous les jeux disponibles sur l’abonnement, ce qui est un peu différent d’un abonnement à la musique ou à un film », a-t-il déclaré.

« Mais la technologie elle-même pour toute personne qui n’en a pas fait l’expérience aurait l’impression de regarder une vidéo. Mais si je clique, le personnage à l’écran bouge réellement. Mais oui, ça ressemble à Netflix. Mais nous le faisons – je pensez à l’option de permettre aux gens d’acheter, c’est juste une partie traditionnelle du jeu. Le marché de détail continue d’être très fort et de croître. Alors assurons-nous d’offrir à nos clients le choix entre les abonnements et les transactions. C’est probablement la seule différence entre nous et certains des abonnements vidéo. »

Il a poursuivi: « La transaction est plus importante que l’abonnement. L’abonnement augmente plus rapidement, simplement parce qu’il est relativement nouveau. Et avec Game Pass, nous avons été l’un des premiers acteurs dans cet espace. Mais le secteur des transactions est très important. Nous vendons toujours des disques physiques . »

Microsoft a récemment renommé Xbox Game Pass pour PC en tant que PC Game Pass.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72767/game-pass-not-replacing-buying-games-spencer-says/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));