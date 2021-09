Le GameCube était-il vraiment une console portable déguisée ? – Sujet de discussion

Image : Nintendo

Si vous êtes un fan de Nintendo, alors depuis le premier jour, vous avez probablement toujours eu au moins deux consoles en déplacement : une pour la télévision et une pour la voiture/le bus/l’avion/le lit. De la Game Boy de 1989 à la Switch hybride floutant les limites de Nintendo, il y a toujours eu une option pour les joueurs en déplacement.

Mais la Nintendo Switch n’est pas leur première incursion dans la portabilité des consoles de salon ; le GameCube avait une poignée.

Nous savons tous ce que signifient les poignées. Les porte-documents ont des poignées, car ils sont censés être tenus par eux et transportés dans des réunions importantes et/ou des affaires louches. Les sacs à provisions ont des poignées pour que vous puissiez trimballer vos achats malavisés et remplir facilement votre voiture de courses sans avoir des tomates qui culbutent partout. Et le GameCube avait une poignée parce que Nintendo voulait que nous le transportions.

Paris gamecube pic.twitter.com/0KMC8j5Yih— Armanoïde (@ONIKALASHNIKOV) 19 décembre 2017

La console, maintenant âgée de 20 ans, est sortie en Amérique du Nord deux mois après ses débuts au Japon et a organisé une somptueuse soirée de lancement. Les célébrités ont pris l’initiative, tenant le petit cube comme un sac à main ou une citrouille en plastique ; Je doute que Paris Hilton l’ait jamais démarré (ou peut-être qu’elle l’a fait), mais elle semblait certainement l’aimer comme accessoire. Là encore, au début des années 2000, on pensait que les fards à paupières givrés, les cheveux frisés et les hauts et ceintures superposés qui ne font rien en réalité étaient aussi “à la mode”, alors qui sait.

Quant à ma propre expérience (en tant que personne qui n’a pas été invitée à la soirée de lancement de NGC, soit parce que j’étais enfant, soit parce que je n’étais pas une célébrité — on ne le saura jamais vraiment), j’avais l’accessoire ultime pour ma GameCube : le mini moniteur qui vous permet d’y jouer presque n’importe où :

GameCube avec écran portable de nostalgie

N’allez pas croire que j’étais invité à des soirées incroyables où nous jouerions tous à Mario Kart : Double Dash !! ensemble, ou que j’étais le genre d’enfant qui avait toujours les nouveaux gadgets à l’école. Ce moniteur (et l’alimentation électrique qui utilisait l’allume-cigare d’une voiture) était une dernière tentative de résolution de problèmes de la part de mes parents, qui en avaient marre que mon frère et moi nous disputions à l’arrière de la voiture lors de longs trajets. Nous n’étions pas les frères et sœurs les plus proches, sauf si cela impliquait de jouer à des jeux ensemble – et puis, pendant quelques heures, il y aurait la paix sur Terre alors que nous travaillions ensemble pour résoudre des énigmes et vaincre les méchants.

Et cela a totalement fonctionné. Avec le GameCube robuste mais léger coincé entre les sièges et la console centrale de la voiture, nous avions de quoi occuper nos horribles cerveaux d’enfants qui ne se disputaient pas pour savoir qui regardait par la fenêtre de qui. Nous avons joué à Luigi’s Mansion, Burnout et Super Mario Sunshine, demandant parfois à nos parents s’ils pouvaient peut-être chasser du soleil parce que les reflets de l’écran empêchaient de voir ce que nous faisions (désolé, parents. Nous étions affreux).

Mais ce grand cube n’était pas vraiment portable – du moins, pas selon des normes relativement modernes. C’était volumineux, les disques étaient fragiles, et je suis presque sûr que chaque dos d’âne et caillou était un coup de dés. Ce n’était certainement pas aussi pratique que le Game Boy Advance SP, ou le DS, qui est venu après, mais il était plus portable que la Wii. Pouvez-vous imaginer balancer une Wiimote autour d’une voiture ? Vous dureriez environ deux minutes avant de casser une fenêtre ou votre main.

On peut dire que la meilleure console de salon portable était la Wii U – le plus grand pas de Nintendo vers ce qui allait devenir le Switch – qui vous permettait de jouer entièrement sur le GamePad, tant que la console était branchée. Je suis à peu près sûr que j’ai joué dans un train ou un avion, à un moment donné, mais ce n’est apparemment pas aussi mémorable que la voiture avec un GameCube.

Assez parlé de moi et de mes différents trajets en voiture ! Je me tourne vers vous, chers lecteurs, pour me dire quelle est votre idée de la « portabilité ». Est-ce juste une poignée? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Avez-vous déjà transporté vos consoles non portables comme le plus grand crétin du monde ou la fashionista la plus cool du monde à côté de Paris Hilton ? Venez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et votez dans ces sondages astucieux !