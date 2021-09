Le gameplay de Battlefield Mobile fuit en ligne, et il a vraiment fière allure

Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris qu’Electronic Arts commencerait à déployer des tests pour la version mobile de Battlefield à l’automne. Maintenant que l’automne est arrivé, le jeu est entré dans les premiers tests en Asie du Sud-Est, donc des vidéos de gameplay ont commencé à fuir en ligne, offrant un premier aperçu du Battlefield Mobile en action. Donc, si vous avez hâte de voir à quoi ressemble le premier gameplay alpha de Battlefield Mobile, nous avons plusieurs vidéos instructives à partager.

Ci-dessus, vous pouvez regarder le premier des quatre courts clips partagés par MP1st (ceux-ci proviennent de Reddit). Ces vidéos n’offrent peut-être pas une haute résolution, mais elles sont suffisamment claires pour avoir une idée de l’évolution de Battlefield Mobile. Le clip ci-dessus montre la carte du Grand Bazar, avec quelques échanges d’armes différents dans la vidéo, offrant une sensation de jeu de tir.

Cette prochaine vidéo donne un aperçu du système de chargement, qui devrait être familier à tout joueur PUBG ou Call of Duty. Rien de trop fou. Les joueurs pourront choisir une arme principale, une arme de poing, des grenades et, bien sûr, de nombreux accessoires d’armes peuvent être attachés aux armes du jeu.

Pour la troisième vidéo, vous pouvez regarder le gameplay d’un véhicule en action, en commençant par un char, en passant à un véhicule à quatre roues, puis de nouveau à un char. Les vues à la troisième et à la première personne semblent être disponibles pour les véhicules, et donc, tout comme les jeux Battlefield principaux, les véhicules semblent être une grande partie de Battlefield Mobile.

Et voici la dernière vidéo, qui montre trois minutes de gameplay. C’est aussi la vidéo la plus claire du groupe.

Dans l’ensemble, Battlefield Mobile est parfait pour une version de test alpha précoce, donc tant que la monétisation est juste à la sortie, PUBG et surtout Call of Duty pourraient avoir une rude concurrence. Bien sûr, nous ne savons toujours pas quand Battlefield Mobile atterrira dans plus de régions au cours de cette phase de test, ce qui signifie que nous ne savons pas non plus quand le jeu sortira au-delà de l’espace réservé actuel de 2022. Nous espérons donc que Battlefield Mobile s’étendra bientôt à d’autres régions de test afin que certains d’entre nous puissent essayer le jeu nous-mêmes.