Le gameplay de Death Stranding Director’s Cut montre de nouvelles façons de livrer sur PS5

Lors de la soirée d’ouverture en direct à la Gamescom, Sony Interactive Entertainment et Kojima Productions se sont présentés pour révéler plus de gameplay de Death Stranding Director’s Cut. Cette version étendue et améliorée du jeu 2019 a été conçue pour la PS5 et pourrait être l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles. Vous pouvez jeter un œil aux séquences de gameplay ci-dessous.

Death Stranding Director’s Cut utilise le retour haptique DualSense et des déclencheurs adaptatifs pour améliorer les sensations que les joueurs reçoivent. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour tirer parti du contrôleur, avec le Buddy Bot là pour aider les joueurs lors des livraisons. Il y a aussi de nouvelles armes, comme le Maser Gun, qui seront utiles dans les nouvelles missions de l’histoire.

Il y a aussi des trucs étranges et effrayants qui sont évoqués, ce qui est normal pour Kojima. Qu’est-ce qui se passe avec cette baleine?

ans notre critique de la version originale de Death Stranding, notre éditrice de jeux Jennifer Locke a écrit qu'” micromanagement, ce jeu est fait pour vous.”

Le lancement de Death Stranding Director’s Cut est actuellement prévu pour le 24 septembre 2021.

