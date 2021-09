Le gameplay de God of War Ragnarok dévoilé au PlayStation Showcase | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante met en lumière les moments clés de la vitrine PlayStation de septembre, notamment la révélation du gameplay de God of War Ragnarok et l’annonce du remake de Star Wars: Knights Of The Old Republic.

Microsoft a annoncé un nouveau micrologiciel de contrôleur pour Xbox Insiders qui apportera les fonctionnalités de contrôleur Xbox Series X|S à certains contrôleurs plus anciens.

Plus tard dans la vidéo, DeVante parle de la nouvelle collaboration de Halo Infinite avec Rockstar Energy et de ce que cela pourrait signifier pour le jeu.