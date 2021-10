Le gameplay de la mission d’ouverture de Saints Row a été révélé

Gameplay de deux des missions d’ouverture du nouveau Rue Saints a été publié par Volition, en partenariat avec Game Informer, nous donnant un meilleur aperçu que jamais du ton et de la configuration du jeu redémarré.

Si vous avez déjà vu les vidéos précédentes axées sur les véhicules et les combats de voitures et sur le monde de Santo Ileso, vous êtes probablement prêt à voir comment tout cela s’emboîte dans certaines missions réelles honnêtes envers Dieu.

Gardez à l’esprit que la vidéo intégrée ci-dessus utilise toujours des séquences pré-alpha, donc si elle semble rugueuse par endroits, c’est pourquoi. Mis à part les problèmes de démarrage de la construction initiale, la capture montre des animations assez fluides, de beaux éléments d’interface utilisateur et une écriture toujours magnifique.

La vidéo comprend des clips de deux niveaux ; Making Rent et Idol Threat, nous permettant d’avoir un aperçu de la structure de mission très inspirée de GTA et de la configuration du gameplay du titre. Ce n’est pas vraiment surprenant, cependant, étant donné que Saints Row a toujours établi des comparaisons avec la série de bacs à sable à succès de Rockstar.

Cette version fraîchement redémarrée et plus atténuée de Saints Row a été révélée lors de la gamescom Opening Night Live, et suit les exploits d’un groupe d’amis qui se lancent dans leur propre aventure criminelle dans le but de devenir Self Made. Cela semble assez prometteur et c’est exactement le genre de redémarrage dont la série avait besoin, du moins selon Alex dans notre aperçu de Saints Row.

Saints Row sortira le 25 février sur PC via Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.